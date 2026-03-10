Het was afgelopen nacht 'hel' in Teheran, zo las u wellicht in Liveblog 24, en zo hebben inwoners van de stad gemeld aan Reuters. "It was like hell. They were bombing everywhere, every part of Tehran." Volgens de Amerikaanse Defensieminister Pete Hegseth wordt het vandaag alleen nog maar erger. Het wordt volgens hem 'de meest intense dag' met 'de meeste jachtvliegtuigen, de meeste bommenwerpers, de meeste aanvallen'. Een rookpluimfoto van zojuist uit Teheran ziet u boven dit topic. Waar Donald Trump in dit verhaal staat is natuurlijk volstrekt onduidelijk: het ene moment is de oorlog bijna voorbij, het volgende moment heeft de VS 'nog niet genoeg gewonnen'. Ook vandaag livebloggen we weer lekker verder en ziet u de laatste updates vanzelf hieronder verschijnen. Later meer.

Update 15:11 - Een bommenkaart van de eerste tien dagen van EPIC FURY ziet u hier. Dat kaartje is afkomstig van Central Command: het zijn 5.000 doelen in Iran die in de eerste dagen van de oorlog onder vuur zijn genomen.

Update 15:19 - En er zijn maar weer eens drie Amerikaanse B-1-bommenjoekels gearriveerd in Engeland om mee te doen aan het feestje

Update 16:20 - De aanvallen uit Iran en Libanon gaan door. Jeruzalem ligt onder vuur vanuit Iran, Haifa onder vuur vanuit Libanon door Hezbollah

Update 16:29 - Duistere tussenconclusie van de Amerikaans-Israëlische aanvallen op Iran: regime change gaat niet gebeuren, protesten door het volk zijn niet van de grond gekomen, Koerdische optie is geen optie meer met als resultaat: Israël intensiveert aanvallen en Amerika zoekt een uitweg

Update 16:39 - Beeld van de aftermath van Amerikaans-Israëlische aanvallen op Teheran hierrrr

Update 16:41 - Update van de update van 16:20 uur: (vooralsnog) geen meldingen van slachtoffers door die barrage

Update 16:51 - En de andere kant op: er hangt blijkbaar een grote rookpluim boven Bushehr Naval Base, een thuisbasis van de Iraanse marine. Die marine krijgt klap op klap - en zo te zien nu dus weer een klap