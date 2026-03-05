Ten eerste: mensenrechtenorganisatie HRANA zat eerder dit jaar tijdens de massademonstraties in Iran steeds aan de conservatieve kant, qua dodental, en telt nu 1114 burgerdoden, waaronder 183 kinderen, terwijl nog 926 gemelde sterfgevallen onderzocht worden. De 12 dagen durende oorlog afgelopen zomer kostte 1190 burgers het leven; dat het er nu na zes dagen waarschijnlijk al meer zijn zegt veel over de intensiteit van dit conflict.

Dat conflict gaat bovendien nog wel: even duren. US Central Command heeft gevraagd om meer militaire inlichtingenofficieren om de oorlog in goede banen te leiden, in ieder geval voor 100 dagen, maar "likely through September", meldt Politico. Overigens kost de oorlog naar schatting 1 miljard dollar per dag, volgens The Atlantic.

Ondertussen bombardeerde Israël vannacht een luchtverdedigingssysteem in Ishafan, en schakelde het in de buurt van Qom een ballistische rocket launcher uit. Afijn - we gaan live.