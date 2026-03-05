LIVEBLOG 13. Amerika stelt zich in op campagne die t/m september kan duren, nieuwe bombardementen op Iran
"ביצעתי, המטרה נפלה, נמשיך לתקיפה": תיעוד ראשון ממטוס ה״אדיר״ (F-35I) מפיל מטוס קרב איראני (YAK-130) מעל שמי טהרן.— Israeli Air Force (@IAFsite) March 5, 2026
חיל-האוויר ממשיך לתקוף עשרות תשתיות של משטר הטרור האיראני וסולל את הדרך ליצירת עליונות אווירית בשמי טהרן. pic.twitter.com/RGUX4x1bFK
Ten eerste: mensenrechtenorganisatie HRANA zat eerder dit jaar tijdens de massademonstraties in Iran steeds aan de conservatieve kant, qua dodental, en telt nu 1114 burgerdoden, waaronder 183 kinderen, terwijl nog 926 gemelde sterfgevallen onderzocht worden. De 12 dagen durende oorlog afgelopen zomer kostte 1190 burgers het leven; dat het er nu na zes dagen waarschijnlijk al meer zijn zegt veel over de intensiteit van dit conflict.
Dat conflict gaat bovendien nog wel: even duren. US Central Command heeft gevraagd om meer militaire inlichtingenofficieren om de oorlog in goede banen te leiden, in ieder geval voor 100 dagen, maar "likely through September", meldt Politico. Overigens kost de oorlog naar schatting 1 miljard dollar per dag, volgens The Atlantic.
Ondertussen bombardeerde Israël vannacht een luchtverdedigingssysteem in Ishafan, en schakelde het in de buurt van Qom een ballistische rocket launcher uit. Afijn - we gaan live.
Update 08:00 - Daarnaast claimt Israël een zooi Hezbollah-agenten uit te hebben geschakeld in Zuid-Libanon, boem-beelden hier.
Update 08:04 - Ook vannacht: tijdens een senaatshoorzitting is een veteraan van de Amerikaanse marine met harde hand verwijderd omdat-ie brulde dat "niemand wil sterven voor Israël". Staat genoteerd. Hij plaatste overigens eerder dit filmpje op X, waarin hij de oorlog "verraad" noemde, en pleitte voor een vrij Palestina.
Update 08:08 - Nog een gevalletje 'staat genoteerd': Trump is notoir tegenstander van globalisme, de Iraanse brigadegeneraal Kioumars Heydari verwijt Amerika globalisme, Israël is volgens ""critici"" natuurlijk een globalisme-hotspot, dus globaal gezien is vrijwel iedereen in dit conflict globalist. Weten we dat ook weer.
Update 08:12 - Explosies in Teheran.
Update 08:21 - Decennialang smeet Iran geld over de balk om ondergrondse "raketsteden" te bouwen. Knappe infrastructuur, natuurlijk ook allemaal tunnels en zo, alleen is het met de kennis van nu een totale blunder, concludeert de Wall Street Journal: Amerika en Israël precisiebombardeerden bovengrondse uit- en ingangen de afgelopen dagen helemaal de moeder, het aantal Iraanse raketlanceringen nam mede daardoor in een paar dagen tijd met 86% af volgens de VS.
Update 08:49 - Iran bezig met preventieve operatie om "terroristische" "separatisten" (Koerden) uit te schakelen, aldus Iran, aldus Al Jazeera. Gister veel berichten over gewapende Koerden die een volksopstand zouden willen initiëren. Dat grondoffensief werd overigens later weer ontkend.
Update 08:53 - We worden genoemd, soort van. Trump bedankt op Truth Social Mark Rutte, noemt hem "great".
Update 09:03 - Een dag nadat een Amerikaanse onderzeeër een Iraanse fregat in territoriale wateren van Sri-Lanka vernietigde (minimaal 80 doden), koerst een nieuw Iraans oorlogsbootje af op territoriale wateren Sri-Lanka, aldus Sri-Lanka.
Update 09:15 - Het aantal Iraanse raketlanceringen neemt inderdaad af (zie 08:21), constateert ook Israël. Vannacht 'slechts' drie (kleine) ladingen richting Israël; alle ballistische raketten werden uit de lucht geschoten. Dat betekent overigens niet dat er straks helemaal niets meer gelanceerd wordt, het zal nog even afnemen en daarna stabiliseren, is de verwachting.
Update 09:17 - Iraanse drone-aanval op Nakhchivan, Azerbeidzjan. Beelden hier en hier.
Update 09:24 - Internet in Iran ligt er inmiddels al meer dan 120 uur uit.
Update 09:30 - Markant. IDF deelt video waarin een F-35 straaljager een Iraans jachtvliegtuig uit de lucht schiet boven Teheran. Ondertussen: na zes uur relatieve rust nieuwe lading ballistische raketten onderweg vanuit Iran richting Israël.
Update 09:44 - Journalist meldt dat het aantal gedode Revolutionaire Garde-knakkers en leden van de Iraanse krijgsmacht inmiddels richting 3000
kruipt sprint.
Update 09:47 - Raketten van zojuist richten weinig aan in Israël, voor zover bekend geen gewonden.
Update 09:54 - Schitterende beelden uit Manchester, bekend van Oasis, waar liefhebbers van Khamenei gisteravond een stille wake organiseerden om de beste man te herdenken. Gevolg: party crashen deluxe, vrolijk dansende locals met een iets andere kijk op zaken.
Update 10:45 - Schisma! De Revolutionaire Garde probeert (dus) de zoon van Khamenei, Mojtaba Khamenei, naar voren te schuiven als opperleider van Iran. Maar daar gaat de Revolutionaire Garde niet over, daar gaat de 'Raad van Experts' (een kamer van 88 baarden) over. Volgens Iran International dreigen 'zeker acht' leden van die Raad van Experts de stemming te boycotten, omdat er druk wordt uitgeoefend om Mojtaba aan de macht te krijgen. Leuk he, """"democratie"""
Update 11:04 - Azerbajdzjan is piswoest (zie 09:17), kondigt defensieve vergeldingsmaatregelen aan (niet te verwarren met offensieve vergeldingsmaatregelen, tenzij de aanval inderdaad de beste verdediging is, maar dat is aan
Cruijff de Azerbeidzjanen).
Update 11:11 - Explosies en flinke rookontwikkeling bij het Azadistadion in Teheran. Voor de groundhoppers: ondanks die achterlijke sintelbaan best een aardige bak. In gewoon Nederlands heet die tent trouwens vrijheidsstadion, omdat islamofascisten, net als overigens alle andere fascisten, van hun stoeltje glijden van een fris eufemisme op z'n tijd. Capaciteit is overigens 78.116. Geen idee of het stadion zelf beschadigd is maar gezien het feit dat de Islamitische Republiek zich terug dreigt te trekken uit het WK van aanstaande zomer zou dat nou ook weer niet zo heel erg zijn.
Update 11:23 - Spanje stuurt kloeke fregat op pad om Cyprus te beschermen.
Update 11:35 - EU-buitenlandbons Kaja Kallas: Iran probeert zoveel mogelijk chaos te creëren door landen in de regio aan te vallen. Het gebruikt daarbij dezelfde drones die Rusland gebruikt in Oekraïne.
Update 12:03 - Irans nummer twee op BuZa foutjebedankt drone-aanval op Azerbeidzjan, wil het gaan onderzoeken, benadrukt dat buurlanden geen doelwit zijn. Over buurlanden gesproken: Rutte en NAVO veroordelen Iraanse raket die richting Turkije ging, zweren NAVO-gebied te verdedigen (maar van artikel 5 geen sprake), Rutte waarschuwt dat het moment dichtbij komt waarop Iran een bedreiging voor Europa wordt, Dmitry Medvedev (oorlogszuchtig Rusland) boos op oorlogszuchtige NAVO.
Update 12:09 - Voor mensen die heel erg houden van indrukwekkende beelden van piefpafpoef-vliegtuigen in de lucht: hier, beelden van indrukwekkende beelden van piefpafpoef-vliegtuigen in de lucht, Amerikaanse meer specifiek.
Update 12:13 - Iran vindt dat Amerika en Israël doelbewust burgers afslachten. Voor de duidelijkheid: werkelijk niets wijst daarop. Maakt de burgerdoden die wel vallen niet minder tragisch, natuurlijk, maar da's een ander verhaal.
Update 12:14 - Weet u wie wel doelbewust Iraanse burgers afslachtte? Juist ja.
Update 12:23 - Trump heeft allerlei Koerdische leiders gesproken en om hulp gevraagd, weet de Washington Post. Hij wil dat ze kiezen: 'ons' of de Islamitische republiek. In ruil daarvoor belooft hij steun, onder andere vanuit de lucht. Twijfel aan Koerdische kant; die zijn al vaker in hun bek gekakt.
Herdenking Khamenei in Manchester onderbroken door echt extreem gezellige lui
Iranians in Manchester tonight outside the Manchester Islamic centre. 🔥 pic.twitter.com/mYbZLUiC23— Neb (@nebx500) March 4, 2026
Major U.S./Israeli airstrikes in the Iranian city of Sanandaj this morning.— OSINTtechnical (@Osinttechnical) March 5, 2026
Airstrikes continue to degrade Iranian governmental control in the Kurdish-majority western Iran. pic.twitter.com/5GaspPeten
Reaguursels
