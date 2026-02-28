Miljoenen Iraniërs protesteerden en daarvan werden in een paar maanden tienduizenden vermoord door morbide Ayatollahs. Op een beestachtige manier werden ze op straat bij bosjes doodgeschoten door een stervend regime. Het is een teken van beschaving zulke dictators op te pakken zoals Maduro of te verdrijven zoals Assad .

De helft van Iran heeft de Islam afgezworen. Ze hoeven geen sharia, kalifaat, religieuze politie, hoofddoekplicht , diverse zuuraanvallen in het gezicht, eerwraakmoorden , onderdrukking van vrouwen, kernwapens en ander levensgevaarlijk religieus fundamentalisme. De religieuze vervolging in Iran tegen christenen is verzesvoudigd .

Ali Khamenei roept dat diplomatie niet mogelijk is tijdens bombardementen nadat hij en zijn voorganger 47 jaar terreur en oorlog voeren tegen hun eigen bevolking, soennieten in Iran , Irak en omstreken en als mosterd na de maaltijd Arabieren in Israël . De Ayatollahs stelen niet alleen de toekomst van hun jeugd, maar ook honderden miljarden .

Het is tijd afscheid te nemen van deze doodscultussen, inclusief alle slapende cellen. Binnen Syrië is de IS weer aan de macht, de huidige president was hiervoor de emir van Al Nusra, de Syrische dochter van Al-Qaeda. Terroristen zijn vrijgelaten uit Al Hol en het is multicultureel Israël dat met invallen en bombardementen Druzen moet ontzetten.

Het Iraanse verzet kent een lange geschiedenis, in 2002 verraadde het de Ayatollahs toen die diep in bergen geheime uraniumverrijkingcentrales bouwden. De VS begon onmiddellijk met de ontwikkeling van een bunker buster die Trump pas durfde te gooien nadat Israël de luchtverdediging van Syrië en Iran had uitgeschakeld.

Helaas heeft Iran in de tussentijd meer dan 400 kilogram aan 60% verrijkt uranium gemaakt, wat genoeg is voor dertien kernwapens. Misschien niet de meest efficiënte of betrouwbare variant, maar zelfs een blindganger heeft effect als vuile bom. Ze hebben ook de kennis om zoiets op een raket te zetten en op Athene, Caïro of New Delhi te gooien.

Hun raketten kunnen 1200 kilogram vervoeren en hebben een bereik van 2000 kilometer en halen daarmee Griekenland, Roemenië, Egypte, India en China. Deze aanval is ook het belang van die landen, wat ook de obligate tandeloze diplomatieke reactie na de vorige aanvallen op Iran verklaart. Niemand wil een setje religieuze fanatici met kernwapens.

De Ayatollahs bestalen niet alleen hun eigen bevolking voor eigen gewin, ze gaven nodeloos miljarden uit aan dit kernwapenprogramma en hun economie liep drie biljoen dollar schade op door alle economische sancties dankzij dat kernwapenprogramma. Allemaal direct na een dure, bloedige achtjarige oorlog tegen het Irak van Saddam.

Wie deze drie biljoen deelt door de negentig miljoen mensen in Iran komt op $33,333 per persoon, het bruto binnenlands product is $5190 per persoon. Elke Iraniër heeft dus minimaal zes bruto jaarsalarissen ingeleverd zodat de Ayatollahs zichzelf kunnen verrijken, een kernwapenprogramma hebben en terreurcampagnes en oorlogen voeren.

Iraanse soldaten die een beetje kunnen rekenen, zien dat er met dit beleid geen leuke baan, bedrijf of bestaan mogelijk is. Die zien op straat dat hun vrijheid niet bestaat door religieuze politie, ontvoeringen, martelingen en executies. Demonstreren is zelfmoord, thuisblijven is zonder perspectief op veiligheid, vrede of verkiezingen.

We zien de Ayatollahs nu al 47 jaar zichzelf en hun strijd tegen politieke tegenstanders, soennieten, christenen en joden boven de belangen van hun eigen bevolking zetten. Complete zelfdestructie in deze heilige strijd is voor hun het ultieme martelaarschap. Van welke planeet kom je om te denken dat je zoiets gaat oplossen met een kopje thee?

Hulporganisaties kiezen voor privacy en laten zo ongewenste door Iran gesteunde infiltranten in hun organisaties. Zo blijft de Gazastrook voor voedsel en zorg gegijzeld door buitenlandse terroristische organisaties. Artsen zonder Grenzen vertrekt vandaag uit angst voor Israël, maar vergeet het gevaar vanuit Iran, Hamas en andere Jodenhaters.

Als je die buitenlandse haatnetwerken niet ontmantelt, dan is de onderdrukking van de eigen bevolking, jihad en intifada zeker, inclusief reacties daarop. Een generatie in Gaza groeide op met haat op school vanuit UNRWA, die moet je helpen Iran, Hamas, Hezbollah en andere terroristen volledig los te laten, zodat ze kunnen kiezen voor vrede.

Zelfs in Europa moeten we onze naïviteit loslaten en onze universiteiten beschermen. Niet alleen voert Iran hier en in Europa liquidaties uit, de Ayatollahs persen hun Nederlandse volgelingen af. zulke dictators zijn ook maffioso die miljarden besteden om hun geloof uit te rollen, hier aanslagen te plegen (PDF) om weer een kalifaat te stichten.

Handhaven is handwerk, geen gesprekstechniek.