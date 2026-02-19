Aanval VS op Iran 'mogelijk al zaterdag', 'Polen in Iran moeten NU vertrekken, over een paar uur is er geen kans meer'
Situatie = gespannen
BREAKING: Polish Prime Minister Donald Tusk says Polish citizens in Iran should leave immediately.— Sky News (@SkyNews) February 19, 2026
'In a few hours, there may be no more possibility to evacuate,' he says. https://t.co/PAiZ4D1jU3
📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/uSCO5X8Oew
De Amerikaanse troepenopbouw in het Midden-Oosten - en dan voornamelijk de opbouw van aanvalsvliegtuigen en ondersteunende vliegtuigen als radarvliegtuigen, tankers, bevoorradingsvliegtuigen, etcetera - is compleet waanzinnig: het is de grootste aanwezigheid van luchtmacht sinds de invasie van Irak in 2003, weet ook de Wall Street Journal. Het wemelt er van de F35's en F22's en dan is er ook nog eens een tweede Carrier Strike Group onderweg. Vannacht meldde CBS News dat een Amerikaanse aanval 'mogelijk zaterdag' plaatsvindt, maar vermoedelijk nog iets langer op zich laat wachten. Het Pentagon is intussen druk bezig poppetjes uit het Midden-Oosten naar Europa of terug naar de VS te schuiven.
Volgens Amerikaanse 'officials' maakt de VS zich klaar voor een wekenlange oorlog met Iran. In Israël is de boel al op high alert gezet (Israël gaat meedoen met een aanval op Iran / zal hoe dan ook een ontvangende partij zijn bij een wraakaanval) en de Poolse premier Donald Tusk heeft Polen (de mensen, niet het land) opgeroepen NU te vertrekken uit Iran. Omdat het 'over een paar uur niet meer mogelijk is'. De situatie is EXTREEM gespannen, er worden NOTAMS afgekondigd voor delen van Iran, er hangen Growlers (gespecialiseerd in elektronische oorlogsvoering, oftewel jammen en radars verstoren) in de lucht (maar zichtbaar op Flightradar, oftewel: ze willen gezien worden) en ondertussen zijn er NOG MEER tankers en Sentry's (deze dingen, joekels van radarvliegtuigen) onderweg. Poeh hee.
Update 14:50 - HONDERD TANKERS
Nou ja hierom dus
Senator Graham on Iran:— Clash Report (@clashreport) February 19, 2026
All these ships are not coming here because it’s nice this time of year. pic.twitter.com/9OTdBFy4ZQ
LOL
Chinese high-resolution satellite images show 6 E/A-18G and 18 F-35 jets deployed on the tarmac at Muwaffaq Salti Air Base, Jordan.— Clash Report (@clashreport) February 19, 2026
Source: MizarVision pic.twitter.com/XvRaVIP5dE
Yallah yallah
NEW — 🇺🇸🇮🇷 Under the last 48 hours the USAF deployed:— UK Report (@UK_REPT) February 19, 2026
• 48× F-16 Fighting Falcon
• 12× F-22 Raptor
• 18× F-35 Lightning IIs
• 6× E-3G Sentry AWACS
• 1× E-11A BACN
• 22× airborne tankers (KC-135s, KC-46s)
• 13× cargo planes (C-17s, C-5s, etc)
A whopping 120 planes in… pic.twitter.com/ZMeUHnE2ip
Steun de onafhankelijke verslaggeving van GeenStijl voor nog geen € 5 per maand
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
Weekupdate Oekraïne (3). Weer Russische aanvallen en weer burgers dood, Trump wil voor juni einde aan oorlog
Trump: 'Ik ben de minst racistische president die jullie in lange tijd hebben gehad'
Geen excuses, wel een disclaimer
Amerika roept Amerikanen op: 'Verlaat Iran NU'
Tijdens / rond de onderhandelingen in Oman
Máxima gaat de loopgraaf in
Dan toch liever Marco Kroon maar goed
Rutte bezoekt Oekraïne, zet kaarsje bij en spreekt in parlement: 'NATO stands with Ukraine'
'NATO stands with Ukraine' maar daar hebben ze dus echt niks aan
Weekupdate Oekraïne (2). Dramatisch koud in Oekraïne, Russen executeren ongewapende Oekraïners
Wekelijkse nieuwsupdate over de oorlog in Oekraïne +++ Teruglezen week 1 hier
Hè hè. EU zet Iraanse Revolutionaire Garde op terrorismelijst
Dat heb je als je een massamoord pleegt