De Amerikaanse troepenopbouw in het Midden-Oosten - en dan voornamelijk de opbouw van aanvalsvliegtuigen en ondersteunende vliegtuigen als radarvliegtuigen, tankers, bevoorradingsvliegtuigen, etcetera - is compleet waanzinnig: het is de grootste aanwezigheid van luchtmacht sinds de invasie van Irak in 2003, weet ook de Wall Street Journal. Het wemelt er van de F35's en F22's en dan is er ook nog eens een tweede Carrier Strike Group onderweg. Vannacht meldde CBS News dat een Amerikaanse aanval 'mogelijk zaterdag' plaatsvindt, maar vermoedelijk nog iets langer op zich laat wachten. Het Pentagon is intussen druk bezig poppetjes uit het Midden-Oosten naar Europa of terug naar de VS te schuiven.

Volgens Amerikaanse 'officials' maakt de VS zich klaar voor een wekenlange oorlog met Iran. In Israël is de boel al op high alert gezet (Israël gaat meedoen met een aanval op Iran / zal hoe dan ook een ontvangende partij zijn bij een wraakaanval) en de Poolse premier Donald Tusk heeft Polen (de mensen, niet het land) opgeroepen NU te vertrekken uit Iran. Omdat het 'over een paar uur niet meer mogelijk is'. De situatie is EXTREEM gespannen, er worden NOTAMS afgekondigd voor delen van Iran, er hangen Growlers (gespecialiseerd in elektronische oorlogsvoering, oftewel jammen en radars verstoren) in de lucht (maar zichtbaar op Flightradar, oftewel: ze willen gezien worden) en ondertussen zijn er NOG MEER tankers en Sentry's (deze dingen, joekels van radarvliegtuigen) onderweg. Poeh hee.

Update 14:50 - HONDERD TANKERS