Overzicht van de ongekende opbouw aan Amerikaanse straaljagers, radarvliegtuigen en tankvliegtuigen rondom Iran
In navolging van de ongekende opbouw van geavanceerde luchtafweer door het gehele Midden-Oosten en de tweede (!) Carrier Strike Group die binnenkort in de Iraanse branding ligt
In the past 24 hours, 6 USAF E-3G Sentry AWACS aircraft have been observed deploying from the U.S. to Europe:— Faytuks Network (@FaytuksNetwork) February 18, 2026
• 2x E-3Gs (DENALI 01 & 02) from Elmendorf AFB, Alaska to RAF Mildenhall, UK
• 4x E-3Gs (SHUCK 83, 84, 85 & 86) from Tinker AFB, Oklahoma to Ramstein AFB, Germany
The… pic.twitter.com/rlWPWHyFtt
Een opbouw van deze schaal is sinds de Golfoorlogen niet meer gezien. De toestellen die tot nu toe in of via Europa onderweg zijn naar het Midden-Oosten betreffen:
- 6 E-3G Sentry AWACS radarvliegtuigen en dat is heel veel want Amerika heeft in totaal maar 16 operationele toestellen.
- 25 tankvliegtuigen. En nog eens 5.
- 12 F-22 stealthjagers, mogelijk nog 6 F-22's en daar bovenop mogelijk een andere formatie van 6. Zeer wel mogelijk dus in totaal 24 F-22's. Belangrijke noot: vier dagen voor de Amerikaanse aanval op Iraanse kerninstallaties maakten F-22's soortgelijke transitievluchten.
- 12 + 18 = 30 F-35's, in aanvulling op de ongeveer 12 aan boord van de USS Abraham Lincoln die al in de Iraanse branding ligt. In totaal dus 42 F-35's.
- Een U-2 spionagevliegtuig dat mogelijk als communicatiebrug tussen F-22's en F-35's kan dienen.
- 48 F-16's.
- Minstens 24 F-15's.
- Minstens 9 A-10 Thunderbolts.
- Zo'n 40 F-18 Super Hornets op de USS Abraham Lincoln + zo'n 40 F-18 Super Hornets aan boord van de USS Gerald Ford = zo'n 80 F-18 Super Hornets.
- Het enige dat nog lijkt te missen is de plaatsing van B-2 Spirit, B-1 Lancer en B-52 strategische bommenwerpers op bijvoorbeeld eilandje Diego Garcia.
- En niet te vergeten: de godvergeten GEHELE ISRAËLISCHE LUCHTMACHT DIE ZELFS ZONDER AMERIKAANSE HULP 12 DAGEN LANG EEN ONWEERSPROKEN, AANEENGESLOTEN, VERNIETIGENDE aanwezigheid had boven het Iraanse luchtruim mid juni 2025.
Wat het plan ook is, de stukken staan klaar.
Update 13:15 - Axios meldt dat Israël zich erop voorbereidt dat er "de komende dagen een oorlog met Iran start".
Naschrift 13:28 - Vergeet het kruisraket-arsenaal van de begeleidende destroyers en onderzeeërs van de twee Carrier Strike Groups ook niet.
Update 15:59 - TOOEEEETTT. USS Gerald Ford Carrier Strike Group gezien langs de Marokkaanse kust. Zo'n zeven tot tien dagen verwijderd van Iran.
De een na laatste keer dat de VS het meende (1991)
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
Trump: "Tijd dat we Epstein Files achter ons laten"
Weet je wie niet voorkomt in de Epstein Files? De prins (Hunter Biden)
Grote brand Teheran, onderhandelingen VS en Iran vrijdag in Turkije, "Iran bereid atoomprogramma te stoppen of pauzeren", aldus NYT
Trumps vredesarmada ligt in de Iraanse branding, maar zoals de beste analisten zeggen: moeilijk te zeggen wat zijn volgende stap is
Perzen op het Malieveld, Koerden door Den Haag
Het probleem met al die Syriërs in Nederland is dat het gewoon niet meer op Marokko lijkt
Trump heeft Ayatollahs "deadline gegeven". Explosies in meerdere Iraanse steden, aanleiding onduidelijk
Trumps ambiguë taal leek sinds gisteravond een heel klein beetje minder ambigu te worden
Trump: "Massaal armada onderweg naar Iran", eist nucleaire deal. Opstand heeft nieuwe martelaar: 19-jarige motorrijdster 'Baby Rider' Diana Bahador
6.000 bevestigde doden, 17.000 moorden 'in onderzoek', uit mortuaria verdwenen lichamen, massagraven en mogelijk zelfs een totaal dodental rond de 33.000. Maar nog altijd had de opstand geen 'gezicht' zoals Mahsa Amini in 2022, tot vandaag