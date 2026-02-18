achtergrond

Overzicht van de ongekende opbouw aan Amerikaanse straaljagers, radarvliegtuigen en tankvliegtuigen rondom Iran

In navolging van de ongekende opbouw van geavanceerde luchtafweer door het gehele Midden-Oosten en de tweede (!) Carrier Strike Group die binnenkort in de Iraanse branding ligt

Een opbouw van deze schaal is sinds de Golfoorlogen niet meer gezien. De toestellen die tot nu toe in of via Europa onderweg zijn naar het Midden-Oosten betreffen:

- 6 E-3G Sentry AWACS radarvliegtuigen en dat is heel veel want Amerika heeft in totaal maar 16 operationele toestellen.
- 25 tankvliegtuigen. En nog eens 5.
- 12 F-22 stealthjagers, mogelijk nog 6 F-22's en daar bovenop mogelijk een andere formatie van 6. Zeer wel mogelijk dus in totaal 24 F-22's. Belangrijke noot: vier dagen voor de Amerikaanse aanval op Iraanse kerninstallaties maakten F-22's soortgelijke transitievluchten.
- 12 + 18 = 30 F-35's, in aanvulling op de ongeveer 12 aan boord van de USS Abraham Lincoln die al in de Iraanse branding ligt. In totaal dus 42 F-35's.
- Een U-2 spionagevliegtuig dat mogelijk als communicatiebrug tussen F-22's en F-35's kan dienen.
- 48 F-16's.
- Minstens 24 F-15's.
- Minstens 9 A-10 Thunderbolts.
- Zo'n 40 F-18 Super Hornets op de USS Abraham Lincoln + zo'n 40 F-18 Super Hornets aan boord van de USS Gerald Ford =  zo'n 80 F-18 Super Hornets.
- Het enige dat nog lijkt te missen is de plaatsing van B-2 Spirit, B-1 Lancer en B-52 strategische bommenwerpers op bijvoorbeeld eilandje Diego Garcia.
- En niet te vergeten: de godvergeten GEHELE ISRAËLISCHE LUCHTMACHT DIE ZELFS ZONDER AMERIKAANSE HULP 12 DAGEN LANG EEN ONWEERSPROKEN, AANEENGESLOTEN, VERNIETIGENDE aanwezigheid had boven het Iraanse luchtruim mid juni 2025.

Wat het plan ook is, de stukken staan klaar.

Update 13:15 - Axios meldt dat Israël zich erop voorbereidt dat er "de komende dagen een oorlog met Iran start".
Naschrift 13:28 - Vergeet het kruisraket-arsenaal van de begeleidende destroyers en onderzeeërs van de twee Carrier Strike Groups ook niet.
Update 15:59 - TOOEEEETTT. USS Gerald Ford Carrier Strike Group gezien langs de Marokkaanse kust. Zo'n zeven tot tien dagen verwijderd van Iran.

De een na laatste keer dat de VS het meende (1991)

Tags: Iran, Amerika, Trump
@Spartacus | 18-02-26 | 11:38

