"Trump stuurt tweede Carrier Strike Group richting Iran"
drijvende democratie
En vergeet de onderzeeërs niet
In aanvulling op de USS Abraham Lincoln Carrier Strike Group ligt straks mogelijk ook de USS Gerald R. Ford Carrier Strike Group in de Iraanse branding. 1 groep is al veel, twee groepen is héél veel, en dat ook nog eens gedekt door de massale plaatsing van geavanceerde Amerikaanse luchtafweer door het hele Midden-Oosten. De Associated Press schrijft: "The United States will send the world’s largest aircraft carrier to the Middle East to back up another already there, a person familiar with the plans said Friday, putting more American firepower behind President Donald Trump’s efforts to coerce Iran into a deal over its nuclear program. The USS Gerald R. Ford’s planned deployment to the Mideast comes after Trump only days earlier suggested another round of talks with the Iranians was at hand. Those negotiations didn’t materialize as one of Tehran’s top security officials visited Oman and Qatar this week and exchanged messages with the U.S. intermediaries." De Wall Street Journal was gisteren nog wel iets voorzichtiger: "The officials cautioned that Trump hadn’t yet given an official order to deploy the second carrier, and that plans could change." We blijven kijken.
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
Grote brand Teheran, onderhandelingen VS en Iran vrijdag in Turkije, "Iran bereid atoomprogramma te stoppen of pauzeren", aldus NYT
Trumps vredesarmada ligt in de Iraanse branding, maar zoals de beste analisten zeggen: moeilijk te zeggen wat zijn volgende stap is
Perzen op het Malieveld, Koerden door Den Haag
Het probleem met al die Syriërs in Nederland is dat het gewoon niet meer op Marokko lijkt
Trump heeft Ayatollahs "deadline gegeven". Explosies in meerdere Iraanse steden, aanleiding onduidelijk
Trumps ambiguë taal leek sinds gisteravond een heel klein beetje minder ambigu te worden
Trump: "Massaal armada onderweg naar Iran", eist nucleaire deal. Opstand heeft nieuwe martelaar: 19-jarige motorrijdster 'Baby Rider' Diana Bahador
6.000 bevestigde doden, 17.000 moorden 'in onderzoek', uit mortuaria verdwenen lichamen, massagraven en mogelijk zelfs een totaal dodental rond de 33.000. Maar nog altijd had de opstand geen 'gezicht' zoals Mahsa Amini in 2022, tot vandaag
Iran niet welkom bij WEF Davos, politie zweert demonstranten "tot laatste persoon te vervolgen"
De opstand lijkt neergeslagen, buitenlandse hulp bleef uit
Liveblog Iran. Luchtruim heropend, Trump betwijfelt of Reza Pahlavi populair genoeg is
Een definitieve deuk in het opstandmomentum, of?