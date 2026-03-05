Veel te lange kop en veel te lang topic maar dit is wel een beetje hoe het is hè

(LIVEBLOG IRAN HIERRR)

De afgelopen dagen leest u op de sociale media ziet u op tv een hoop kritiek op de NOS, en sommige van die kritiek is best wel onterecht. Maar ja. Dan gebeurt er dit. Simone Weimans, nieuwslezer van het NOS Journaal, gaat voor Omroep Zwart het programma 'Simone en de Roofstaat' presenteren. En hee, ze is niet de eerste Journaal-presentator die voor een andere omroep bijklust, maar meestal is dat bij de NTR en een heel enkele keer voor de VPRO. En ook dat laatste kan tot problemen leiden, bijvoorbeeld toen Eelco Bosch van Rosenthal (die voor de VPRO naar de VS reisde) een dramatisch kritiekloos interview met VPRO-hoofdredacteur Stan van Engelen afnam voor godbetert Nieuwsuur.

Maar toch, Omroep ZWART is andere koek hoor. Het is misschien geen Ongehoord Nederland! maar echt wel een malle omroep met malle mensen die hele malle dingen roepen. Een omroep die is opgericht door iemand die de hele tijd op tv was en daarom zijn eigen geluid meer op tv wilde, en die journalisten (van de EO!) bedreigde en hun laptops jatte. En laten we wel wezen: Rob Trip die een zesdelige docu over Het Ware Verhaal Achter Corona presenteert voor Ongehoord Nederland! zien we niet zo snel gebeuren.

Bovendien krijgt de aankondiging de volgende quote mee in de PR-praatjes: "Volgens de presentator komen in de serie ook onderwerpen aan bod die in Nederland minder vaak besproken worden. "Het zijn vaak pijnlijke verhalen waar we het in Nederland liever niet over hebben, maar die toch verteld moeten worden.""

Pijnlijke verhalen die kennelijk niet zijn verteld in Mijn sporen van slavernij van Omroep MAX, Brieven aan Hueting van BNNVARA, De plantage van onze voorouders van de VPRO, Firma Erfgoed van Aldith Hunkar voor de EO, Nazaten van Frans Bromet voor KRO-NCRV, Geboeid - terug naar Indonesië van de EO, Indonesia roept! van de NTR, Revolutie in Indonesië van de NTR, de podcast Roots van FunX, Van Bahia tot Brooklyn van de VPRO, Een verborgen Surinaamse schat van de VPRO, Ontketend van BNNVARA, Roofkunst van BNNVARA, Alles is Famiri van BNNVARA, Vergeten Helden van Omroep MAX en nog veel meer NPO-programma's over het koloniaal verleden op de NPO, hier weet u wat, 68 tips over het koloniaal verleden op de site van de NPO, en dan missen ze waarschijnlijk ook nog van alles.

Sowieso moeten wij bekennen dat de premisse dat Nederland te veel wegkijkt bij zijn koloniale verleden ons in een land waar een aan het ministerie van Defensie (!) gelieerde historicus een boek met de welluidende titel 'De Brandende Kampongs van Generaal Spoor' (wat ons, maar dat is misschien een beetje lui denken, een uitstekend boek lijkt als we zagen door wie en hoe er kritiek op werd geleverd) kan publiceren a bit rich voorkomt.

Maar dat is nou net het aardige: juist bij dit soort kwesties (wat is genoeg aandacht voor pijnlijke verhalen uit het koloniale verleden?) bestaan er geen objectief goede of foute antwoorden. Wat wel bestaat is de subjectieve beleving van de achterban van Omroep ZWART dat die aandacht te weinig is, en vanuit die beleving is het ook prima dat Omroep ZWART deze serie maakt.

Maar als je vanuit die beleving een programma maakt, is het wel raar dat dat wordt gepresenteerd door iemand die werkt voor de NOS, die volgens NOS "de hoogste journalistieke eisen van zorgvuldigheid, betrouwbaarheid, ongebondenheid, pluriformiteit en objectiviteit" hanteert. En deze aankondiging wordt dus gedaan in een context van waarin hoofdredacteur Giselle van Cann echt he-le-maal apeshit ging aan een tafel vol gelijkgestemden bij Eva toen er kritiek op de NOS werd geleverd, toen was nota bene de rechtsstaat in gevaar.

Okee jongens. Als kritiek op de NOS de rechtsstaat in gevaar brengt. Waarom lokken jullie die kritiek dan uit?