NOS kruipt in naad Rob Jetten

Hand Xander van der Wulp zichtbaar

Hoe de politieke wind waait, zo waait het verslaggevende jasje van de NOS. Was het twee jaar geleden nog Frans Timmermans die Nederland zou komen verlossen, inmiddels leven we in een Rob Jetten wereld en in een Rob Jetten wereld is het nieuwswaardig dat Rob Jetten, in wiens wereld we leven, zondag naar de hockey is geweest. Rob Jetten! Naar de hockey! 

"Zondagmiddag, dertien graden en veel regen. Op een hockeyveld in Den Haag speelt Klein Zwitserland in de hoofdklasse tegen Bloemendaal. Langs de lijn: D66-leider Rob Jetten, de grote winnaar van de Tweede Kamerverkiezingen en hoogstwaarschijnlijk de nieuwe minister-president van Nederland.

Na weken van debatten, speeches en campagne voeren staat hij 'gewoon' weer langs het veld. Gewoon, want hij is er bijna elk weekend bij. "Zelfs in de stromende regen", grijnst Jetten. Zijn verloofde, Nicolás Keenan, is tophockeyer en Argentijns international. Al sinds 2017 speelt hij voor Klein Zwitserland."

WAT. EEN. NIEUWS.

Waarom was er niemand van de NOS mee toen Rob Jetten zaterdag boodschappen ging doen? Waarom hebben we bij de NOS niet gelezen dat Rob Jetten zijn lege flessen in de glasbak gooide, en wat voor geluid dat maakte? En kon de NOS Peer Ulijn niet even langssturen om zijn peilstok in de laatste ontlasting van Rob Jetten te steken om de kijkertjes te verklappen dat die naar roosjes ruikt? Nou? Moeten die mensen niet werken ofzo?

HOEZO SCHRIJFT DE NOS HIER NIKS OVER???

Geert Dales met ruime hoeveelheid voorkeursstemmen gekozen in extraparlementaire fractie BVNL!!!

Metaforisch naar hockeywedstrijd!

Geen NOS, wel Premium

@Ronaldo | 03-11-25 | 13:59

