Kijk. U hoeft ons (en uzelf) niet uit te leggen hoe het internet werkt. Als je berichten plaatst, komen daar reacties op, en dat zijn best vaak nare reacties, en dat is niet (wij herhalen: niet) de schuld van degene die het oorspronkelijke bericht heeft geplaatst, maar van degene die de reactie plaatst.

MAARRRR... Wij zijn dan ook niet met veel bombarie van X weggegaan vanwege de haatreacties aldaar, inclusief een optreden van de hoofdredacteur bij Eva over hoe verschrikkelijk een tweetje van Mona Keijzer was, en wel gewoon op TikTok gebleven zoals de NOS. En EEN DAG nadat daar het nieuws over de aanslag op Bondi Beach wordt geplaatst, staan de comments ramvol. Zoals Nasje[watermloen emoji] het treffend samenvat: "The comment section did not dissapoint" (188 likes). Kleine bloemlezing na de breek.