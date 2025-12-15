TikTok-account NOS (weg van Twitter) overspoeld door juichreacties na aanslag Bondi Beach
WAT!!??! NARE REACTIES???? OP INTERNET????!?!?
Kijk. U hoeft ons (en uzelf) niet uit te leggen hoe het internet werkt. Als je berichten plaatst, komen daar reacties op, en dat zijn best vaak nare reacties, en dat is niet (wij herhalen: niet) de schuld van degene die het oorspronkelijke bericht heeft geplaatst, maar van degene die de reactie plaatst.
MAARRRR... Wij zijn dan ook niet met veel bombarie van X weggegaan vanwege de haatreacties aldaar, inclusief een optreden van de hoofdredacteur bij Eva over hoe verschrikkelijk een tweetje van Mona Keijzer was, en wel gewoon op TikTok gebleven zoals de NOS. En EEN DAG nadat daar het nieuws over de aanslag op Bondi Beach wordt geplaatst, staan de comments ramvol. Zoals Nasje[watermloen emoji] het treffend samenvat: "The comment section did not dissapoint" (188 likes). Kleine bloemlezing na de breek.
Ondertussen buiten het internet
Concertgebouw vannacht beklad met rode verf. pic.twitter.com/5TpVhqc4IJ— Esther Voet (@Esther_Voet) December 15, 2025
JAHAA
Okee dit is gewoon NOS bashen (leuk, houden we van, ga zo door)
Hee, een zelfdenker
En dan nu: het putje
Het putje is: diep
Erg diep
Tja
Het kan nog dieper
Je moet er toch niet aan denken dat zulke comments 16 uur lang onder een NOS-video blijven staan
Het land zou te klein zijn
Discours
Bestaat gewoon
Weet je niet
NOS NOS NOS
Hee, een zelfdenker (2)
Hee, een zelfdenker (3)
Volkomen normaal natuurlijk
???
Reaguursels
