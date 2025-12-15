achtergrond

TikTok-account NOS (weg van Twitter) overspoeld door juichreacties na aanslag Bondi Beach

WAT!!??! NARE REACTIES???? OP INTERNET????!?!?

Kijk. U hoeft ons (en uzelf) niet uit te leggen hoe het internet werkt. Als je berichten plaatst, komen daar reacties op, en dat zijn best vaak nare reacties, en dat is niet (wij herhalen: niet) de schuld van degene die het oorspronkelijke bericht heeft geplaatst, maar van degene die de reactie plaatst. 

MAARRRR... Wij zijn dan ook niet met veel bombarie van X weggegaan vanwege de haatreacties aldaar, inclusief een optreden van de hoofdredacteur bij Eva over hoe verschrikkelijk een tweetje van Mona Keijzer was, en wel gewoon op TikTok gebleven zoals de NOS. En EEN DAG nadat daar het nieuws over de aanslag op Bondi Beach wordt geplaatst, staan de comments ramvol. Zoals Nasje[watermloen emoji] het treffend samenvat: "The comment section did not dissapoint" (188 likes). Kleine bloemlezing na de breek.

Ondertussen buiten het internet

JAHAA

Okee dit is gewoon NOS bashen (leuk, houden we van, ga zo door)

Hee, een zelfdenker

En dan nu: het putje

Het putje is: diep

Erg diep

Tja

Het kan nog dieper

Je moet er toch niet aan denken dat zulke comments 16 uur lang onder een NOS-video blijven staan

Het land zou te klein zijn

Discours

Bestaat gewoon

Weet je niet

NOS NOS NOS

Hee, een zelfdenker (2)

Hee, een zelfdenker (3)

Volkomen normaal natuurlijk

???

Tags: nosstories, bondi beach, tiktok, nos
@Ronaldo | 15-12-25 | 13:29 | 62 reacties

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

