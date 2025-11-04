achtergrond

KIJKEN. Het BESTE FILMPJE van de dag

Schitterende Nieuwsuur-repo over uw nieuwe buren

Laura (niet haar echte naam) en Lasana, die zichzelf Lasagna noemt, wonen in zo'n 'scheef huisje' in Leidsche Rijn. Laura verzamelt veel spullen en Lasana heeft een drankprobleem. "Als ik veel drink, word ik agressief."

