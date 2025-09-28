achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

Zondagkwis. Wat klopt hier niet?

Antwoord

Klagen kan HIERRR
Tip of melding DAARRR
Kamervragen dinsdag
Kamerdebat woensdag
Stemming over Motie van Wantrouwen donderdag
Licentie NOS ingetrokken vrijdag

Tags: altijd, overal, nos
@Pritt Stift | 28-09-25 | 20:20 | 155 reacties

Reaguursels

Praat mee in het Stamcafé

Word de held van GeenStijl en word GeenStijl Premium. Dan ben je onderdeel van het roze legioen en kun je tevens genieten van:

  • Het befaamde roze kroontje
  • Een bannervrije website
  • Extra reaguurfuncties
  • Eerste rang bij acties
  • En bovenal: Jij houdt GeenStijl onafhankelijk!

Ik kies voor het volgende premium pakket:

Dat is € 9,89 korting!

Dit wil je ook lezen

LIVE Tour - De Etappe des Doods

Draaien, Keren, Dalen, Klimmen, Stoempen, Gladiolen

@Pritt Stift | 16-07-25 | 14:55 | 91 reacties
Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.