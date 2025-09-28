Zondagkwis. Wat klopt hier niet?
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
@Dorbeck | 21-07-25 | 15:01 | 261 reacties
NOS stelt alleen maar vragen over onze koning, Gaza en Israël
Laat onze koning met rust!
@Pritt Stift | 16-07-25 | 14:55 | 91 reacties
LIVE Tour - De Etappe des Doods
Draaien, Keren, Dalen, Klimmen, Stoempen, Gladiolen
@Ronaldo | 08-07-25 | 12:30 | 131 reacties
Debunk. Er is geen enkel bewijs dat de NOS een geënsceneerde foto bij Al-Baqastuk heeft gebruikt
Ja toch maar even een topic want de linktips blijven binnenstromen