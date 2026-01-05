HOERA HOERA NOS Journaal 70 jaar
NOS Journaal kijkers op puntje van stoel
HOERA zeventig jaar NOS Journaal. Ook in makkelijke taal. Geliefd van links tot rechts. U kent de NOS van de divibase en de volstrekte onafhankelijkheid en de ongeëvenaarde liveblogs en van boze mailtjes die bij GeenStijl belanden en van Gelauff (dossier) en van Laroes (proest) en van Van Cann die weer bekend is van onafhankelijke Gaza-journalistiek, en van zwijgcontracten en van JAMES BOND IS EEN RACIST en van Tarik Zahzah en (niet) van Twitter en van het overkalken van bloedsprookjes en van roepen 'dit is wat we nu weten' terwijl we dat helemaal niet weten, maar we kennen de NOS toch vooral van: het journaal. Bij voorkeur het ACHTUURJOURNAAL. Acht uur bord op schoot voor het journaal. Het journaal als ijkpunt van uw dag. "En daarna kijk ik het journaal." Of: "Nog even journaal kijken, en dan..." Joop van Zijl original gangster. Humberto Tan stoelenverkoper. Ron Fresen proost totale koning en vervelende timing nog he. Annechien Steenhuizen wat een knappe vrouw! Philip Freriks oui monsieur. Harmen Siezen original gangster (II). Pia Dijkstra waar zijn m'n organen. Sacha de Boer wat doe jij nu? Rob Trip bad trip. Jeroen Overbeek, gaat het wel goed met je. Iris de Graaf ook hoi. Vanavond weer (niet kijken naar) het journaal. Al zeventig jaar lang. Aan iedereen die het NOS journaal maakt: van harte gefeliciteerd! Tot slot nog John Bernard, Marjon de Hond en Erwin Kroll met het weer. Het sneeuwt.
Reaguursels
