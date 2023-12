Opmerkelijke update gisterenavond in het liveblog van de NOS over de oorlog tussen Israël en de terroristen van Hamas. "De Palestijnse autoriteiten in Gaza beschuldigen Israël in een statement ervan dat er organen gestolen zijn uit de 80 Palestijnse lichamen die eerder teruggegeven werden. 'Israël bracht de lichamen verminkt terug. Nadat de lichamen waren onderzocht, werd duidelijk dat er vitale organen ontbraken'." Nu worden we sowieso doodmoe van het klakkeloos overschrijven van de door 'de Palestijnse autoriteiten in Gaza' doorgegeven persberichten, want je bent niets meer dan een doorgeefluikje van de antisemitische haatpropaganda van terreurorganisatie Hamas. Zeker sinds die 'aanval op het ziekenhuis' waar bleek dat die 'Palestijnse autoriteiten' gewoon lukraak dingen verzonnen en cijfertjes bij elkaar goochelden kun je dat dus niet meer doen. Maar het blijven doen, zoals RTL steevast doet en de NOS nu ook, of halsstarrig weigeren toe te geven dat je in een Hamas-tunnel bent gevallen, zoals de NRC deed, is journalistiek laakbaar - zéker als het eruit ziet als een antisemitische muizenval.

Welnu, waar komt die bewering dat 80 Palestijnse lichamen van organen zijn beroofd eigenlijk vandaan, behalve dan dat het door het riool wordt gepompt door idioten als Mario Nawfal, Quds News Network en 'Investigative Journalists' die bijna zonder uitzondering 'Sulaiman' heten? Blijkbaar is de 'informatie' deels of volledig afkomstig van Euro-Med Human Rights Monitor, zogenaamd een onafhankelijke mensenrechtenorganisatie, maar als we kijken wie daar aan de knoppen draaien zien we alleen maar Palestijnse activisten. Pro-Hamas-lobbyist Ramy Abdu en Mazen Kahel die op Israëlische lijsten als onderdeel van 'Hamas’ main operatives and institutions in Europe' staan, de beroemde Palestijnse activiste Maha Hussaini en de meerdere keren van antisemitisme beschuldigde complotdenker Richard A. Falk. Aan de andere kant van het spectrum heb je dan NGO Monitor (een ngo in Jeruzalem met als doel andere ngo's met 'een vermeende ideologisch gemotiveerde anti-Israëlagenda een halt toe te roepen') dat over Euro-Med Monitor schrijft: "Euro-Med Human Rights Monitor (Euro-Med Monitor) consistently spreads blood libels and conspiracy theories about Israel, and accuses Israel of 'apartheid', 'genocide', 'ethnic cleansing', 'collective punishment' and 'war crimes'."

U merkt: het is een geopolitiek wespennest waar de NOS doodleuk doorheen wandelt met het overschrijven van een antisemitische trope als 'Israël beroofde Palestijnse lichamen van organen', in volledige afwezigheid van journalistieke urgentie. Laten we het maar gewoon lui noemen. Met wel met de uitsmijter: "Israël heeft voor zover bekend nog niet gereageerd op de aantijging." Ja lieve jongens en meiden van de NOS, zo werkt het dus: echt niet.