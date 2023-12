Daar heb je dan 700+ fte voor he. Om als Nederlandse staatsomroep doodleuk een antisemitisch bloedsprookje over orgaanroof door Israëliërs klakkeloos over te kalken van 'de Palestijnse autoriteiten in Gaza', om pas 2 dagen nadien, en 23 uur nadat GeenStijl je op die nogal antisemitische trope heeft moeten wijzen, je keuteltje in te trekken via nos.nl/herstel. Bij NRC zouden ze dan zeggen: "Nou nou poeh poeh er wordt ook zo veel van onze redacteuren gevraagd." NOS: ons bericht 'miste (historische) context en uitleg'. Omdat de joden in de jaren 30 wél organen roofden uit lichamen, of wat bedoelen ze nou precies? Wat geen context en uitleg mist, is het volgende zinnetje: schandalige 'journalistiek', NOS.