Britse politie zet vrouwelijke LOK-JOGGERS in tegen 'cat calling', ondanks dat het niet strafbaar is

Kat roepen!

Enerzijds: Pakistaanse verkrachtingsbendes die op industriële schaal blanke Britse meisjes uitbuiten (wat overigens oorlogshandelingen, en geen civiele misdaden zijn). Anderzijds: de Britse politie. Bovenstaand een video van twee """undercover""" Britse geschaduwd door een politieauto die katroepers per supersnelrecht meedelen dat "those kind of behaviours may not be criminal offences in themselves, but they still need to be addressed." Verder geldt het ook een soort minority report-achtig preventief beleid: "We have to ask: is that person going to escalate? Are they a sexual offender? We want to manage that risk early. (...) This behaviour is either a precursor to something more serious - or it’s ignorance, and it’s fixable. That’s where our interventions come in: to stop potential repeat offenders or help people understand that what they’re doing isn’t OK."

In ander nieuws: talloze vrouwen klagen dat ze nooit (meer) in het openbaar worden benaderd en vrezen een eenzaam leven. Meer na de breek.

Tegelijk: vrouwen klagen (!) dat ze nooit aangesproken worden

Alternatief: salades stelen van finance bro's om naam te achterhalen en op LinkedIn te benaderen . . .

Draadje dat vrouwen helpt met mannen in contact te komen . . .

Tags: Engeland, politie, joggers
@Spartacus | 13-08-25 | 19:33 | 124 reacties

