Britse politie zet vrouwelijke LOK-JOGGERS in tegen 'cat calling', ondanks dat het niet strafbaar is
Kat roepen!
Enerzijds: Pakistaanse verkrachtingsbendes die op industriële schaal blanke Britse meisjes uitbuiten (wat overigens oorlogshandelingen, en geen civiele misdaden zijn). Anderzijds: de Britse politie. Bovenstaand een video van twee """undercover""" Britse geschaduwd door een politieauto die katroepers per supersnelrecht meedelen dat "those kind of behaviours may not be criminal offences in themselves, but they still need to be addressed." Verder geldt het ook een soort minority report-achtig preventief beleid: "We have to ask: is that person going to escalate? Are they a sexual offender? We want to manage that risk early. (...) This behaviour is either a precursor to something more serious - or it’s ignorance, and it’s fixable. That’s where our interventions come in: to stop potential repeat offenders or help people understand that what they’re doing isn’t OK."
In ander nieuws: talloze vrouwen klagen dat ze nooit (meer) in het openbaar worden benaderd en vrezen een eenzaam leven. Meer na de breek.
Tegelijk: vrouwen klagen (!) dat ze nooit aangesproken worden
A lot of women told us to not approach in public or we would be called a creep. Society told us to stop. pic.twitter.com/zF112cVdLo— Brian Atlas (@BrianAtlas) July 25, 2025
Why are so few young men approaching girls now?— TastefulLindy (@LindyTasteful) July 18, 2025
Massive shift underway where you have 8-9s yearning to be chatted up.
They get dressed up to go out, but all for nothing. pic.twitter.com/bThydjh0rF
Alternatief: salades stelen van finance bro's om naam te achterhalen en op LinkedIn te benaderen . . .
Dating in NYC has gotten so bad that girls are stealing lunch orders from finance bros and stalking them on LinkedIn pic.twitter.com/6vtsRdhLV4— Boring_Business (@BoringBiz_) July 13, 2025
Draadje dat vrouwen helpt met mannen in contact te komen . . .
Now, before you say that's not the traditional way to date, women back in the day used to do a little thing called "dropping the hanky."— Evie Magazine (@Evie_Magazine) June 14, 2023
They would drop their handkerchief near a man they were interested in, he'd pick it up, bring it over to her, and then start a conversation. pic.twitter.com/Pjw1DuBAlA
addendum
The Telegraph reports female UK police officers in Surrey are going undercover in tight clothes, posing as joggers to catch men catcalling them. Inspector Jon Vale and Officer Abby Hayward say the tactic addresses frequent harassment, which can lead to more serious crimes. The… pic.twitter.com/rJKF3IkMJN— Polymarket Intel (@PolymarketIntel) August 13, 2025
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
Politie "vreest voor leven" waarschijnlijk ontvoerde vrouw, verdachte Omar Alhamad "had mogelijk inreisverbod"
Mogelijk weer een 'Syrische eerzaak' met een mogelijk dodelijke afloop
Britse 'Online Safety Act' in de praktijk: Censuur content Immigratie & Co, gezichts/paspoortscans voor thuisbezorging, Spotify etc.
Het eiland dat we na 1990 gestopt zijn te begrijpen heeft een nieuwe wet 'ter bescherming van kinderen'
Politieteam contraspionage zit Russische spionnen op de hielen
Gaat Carly Simon een liedje van maken
ZoekZoek: DE VERSCHILLEN tussen Popo en Publieke Omroep
loeimoeilijke DOE-opdracht
70% studenten met boa-diploma komt niet door selectie Politieacademie, MBO Raad boos
Laat boa's lekker boa's blijven