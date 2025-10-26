De toekomst onder GroenLinks-PvdA in 12 seconden
Deze kop is alleen kort door de bocht als je de bocht niet aan zag komen
Masked British Islamists: “TAKBIR, ALLAHU AKBAR”— Drew Pavlou 🇦🇺🇺🇸🇺🇦🇹🇼 (@DrewPavlou) October 26, 2025
Leftist holding ‘Refugees Welcome’ sign: “There’s no need for that we’re on the same side bruv”
Islamists: “NO WE’RE NOT”
They have no idea what’s coming for them. pic.twitter.com/vqeRT4OEoX
Zo ging het in Iran, en zo gaat het overal waar de islamitische bevolking toe blijft nemen. Zogenaamd anti-patriarchaal, progressief links allieert zich met een hyperpatriarchale, regressieve, expansiegerichte en wetgevende islam. En de neurotische reactieformatie [dwangmatig alleen het tegenovergestelde van de waarheid kunnen verkondigen, omdat de waarheid zelf te bedreigend is] op links is zo sterk dat het probleem pas erkend wordt als het te laat is. Al zit de ziekte nergens zo diep als in voormalige Britse kolonie Engeland.
?
https://t.co/jsVN5YVIkd pic.twitter.com/XakuoxvBfZ— Overeducated Gibbon (@MostlyMonkey) October 22, 2025
Reminder that The Reconquista was an Indiginous Rights movement fighting against an oppressive colonial regime. https://t.co/Zwr59swDY6 pic.twitter.com/jiv9Juy6xg— Carlos That Notices Things (@QuetzalPhoenix) May 21, 2025
ja succes mop
Was hier overigens
...in a city that teems with horrors.— habibi (@habibi_uk) October 25, 2025
Here, "it's just the Islamic declaration of faith!". Yes, but the colours and styling of the flag signal allegiance to violent extremism, starting with the Taliban.
And that image on the lower right on the banner? pic.twitter.com/XZHQFxMfSr
Happening now in the UK:— OSINT Europe (@Osinteurope) October 25, 2025
Masked Muslim men have come to the streets to protest against Tommy Robinson's protest in Whitechapel, Tower Hamlets, outside the town hall. pic.twitter.com/siemxSX9TV
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
Yesilgöz sluit nu écht bijna definitief onverbiddelijk waarschijnlijk zo ongeveer GL-PvdA uit
Timmerfrans nu écht bijna definitief onverbiddelijk waarschijnlijk zo ongeveer in TRANEN
Erik van Muiswinkel (GL-PvdA) weigert antwoord op vragen De T. over complottheorie 7 oktober
Ik Van Muiswinkel voelt zich te goed voor de pers
Britse komiek Graham Linehan gearresteerd op Heathrow Airport wegens 3 trans-tweets, krijgt Twitterverbod
Britser wordt een bericht eigenlijk niet uit het land van Keir Starmer Child Harmer
Bassiehof – De vraag is of Bontenbal fatsoenlijk genoeg is PvdA-GroenLinks uit te sluiten
Of blijkt het toch de rat van Rotterdam