Zo ging het in Iran, en zo gaat het overal waar de islamitische bevolking toe blijft nemen. Zogenaamd anti-patriarchaal, progressief links allieert zich met een hyperpatriarchale, regressieve, expansiegerichte en wetgevende islam. En de neurotische reactieformatie [dwangmatig alleen het tegenovergestelde van de waarheid kunnen verkondigen, omdat de waarheid zelf te bedreigend is] op links is zo sterk dat het probleem pas erkend wordt als het te laat is. Al zit de ziekte nergens zo diep als in voormalige Britse kolonie Engeland.