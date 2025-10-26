achtergrond

De toekomst onder GroenLinks-PvdA in 12 seconden

Deze kop is alleen kort door de bocht als je de bocht niet aan zag komen

Zo ging het in Iran, en zo gaat het overal waar de islamitische bevolking toe blijft nemen. Zogenaamd anti-patriarchaal, progressief links allieert zich met een hyperpatriarchale, regressieve, expansiegerichte en wetgevende islam. En de neurotische reactieformatie [dwangmatig alleen het tegenovergestelde van de waarheid kunnen verkondigen, omdat de waarheid zelf te bedreigend is] op links is zo sterk dat het probleem pas erkend wordt als het te laat is. Al zit de ziekte nergens zo diep als in voormalige Britse kolonie Engeland.

?

ja succes mop

Was hier overigens

Tags: Islam, groenlinks-pvda, Engeland
@Spartacus | 26-10-25 | 17:30 | 360 reacties

