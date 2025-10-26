De toekomst bestaat niet, maar het heeft er alle schijn van dat de PVV woensdag de grootste wordt en Wilders toch niet in het Torentje eindigt. In plaats daarvan levert GroenLinks-PvdA dan waarschijnlijk de premier. En dat voor een fusiepartij die nog niet eens is gefuseerd, en die bestaat uit twee kampen die elkaar nog niet eens zo heel erg lang geleden naar het (politieke) leven stonden. De opmerkelijke samensmelting van GroenLinks en de PvdA reconstrueerde Coen van de Ven (Groene Amsterdammer) in een geweldig boek, dat zowel voor mensen met een grote voorliefde voor als voor mensen met een ontzettende pleurishekel aan Timmerfrans en de zijnen een moetlees is. Omdat het heerlijk smeuïg is, omdat alle betrokkenen zonder schroom hun hart luchtten bij Van de Ven, en omdat het, nu ja, ta-hering goed geschreven is. Voor wie ons niet gelooft: er zit een prijsvraag in de podcast, je kunt een exemplaar winnen, neem vooral de proef op de som.