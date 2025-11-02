achtergrond

De GeenStijl Podcast. Arnold Karskens over de puinzooi bij Ongehoord Nederland

Een podcast over het persoonlijke, het politieke, het professionele, het pietluttige en het potsierlijke

Oorlogsverslaggever des vaderlands Arnold Karskens wilde een omroep oprichten die in figuurlijke zin de geest van Fortuyn channelde - het werd een omroep die dat soms letterlijk deed (of in ieder geval probeerde). Vanaf dag één bleek zou dat spanningsveld Ongehoord Nederland tekenen: de wens om een stevig rechtse omroep te zijn enerzijds, de praktijk waarin complotgekken steeds meer de dienst uitmaakten anderzijds. En dat was nog vóór de revolutie annex coup waarin de kapitein van het schip met een blok aan zijn blok graniet aan zijn been overboord werd gekieperd. Plotseling las Karskens in de kranten terug dat hij schuldig was aan (al dan niet seksueel) grensoverschrijdend gedrag - een claim die hij met klem ontkent, en waartegen hij met grof juridisch geschud strijdt. Karskens schreef daarover een roman die het GeenStijl Boek van het Jaar 2025 tot Dusver is, met de geweldige titel Lekker Kontje. De beste man is ondertussen strijdbaar en wil zo snel mogelijk terugkeren bij ON! om orde op zaken te stellen. Reden genoeg om hem eens uit te nodigen voor een gesprek, kortom.

Tags: de geenstijl podcast, arnold karskens, ongehoord nederland
@Schots, scheef | 02-11-25 | 09:00 | 0 reacties

Reaguursels

