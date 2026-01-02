Opnieuw glad door winterse buien, natte sneeuw en soms hagel op een bevroren wegdek, en ook afgelopen nacht weer ellende voor automobilisten. Bovenstaand de nasleep van een botsing tegen de pijler van een viaduct met dodelijke afloop te Rotterdam. En ook elders ging het mis. "In het Noord-Hollandse Lijnden raakte een auto te water, en ook in Helmond raakte een auto van de weg", schrijft NOS. RTV Utrecht: "In Houten belandde een auto op de kop in de berm (...). Op de A28 vonden vannacht meerdere ongevallen plaats. Bij Amersfoort raakte twee keer een auto van de weg, waarna rijstroken tijdelijk werden afgesloten. Rond 02.25 uur ging het net na de afrit Zeist mis, in de richting van Utrecht." Ook nog: "Op de A5 schaarde een vrachtwagen. De weg is in beide richtingen afgesloten tussen IJmuiden en knooppunt Raasdorp." Voor heel Nederland behalve de Waddeneilanden geldt nu dan ook (alweer) Code Geel, en het KNMI meldt dat er een sneeuwdek van 1 tot 3 centimeter kan ontstaan, plaatselijk mogelijk zelf meer. Makkers, u hebt IJsvrij vandaag, vallen en lekker blijven liggen.