Meerdere ongevallen door gladheid, opnieuw Code Geel, sneeuw op komst
Ellende
Dodelijke afloop na botsing op pijler viaduct in flauwe bocht, Rotterdam
Opnieuw glad door winterse buien, natte sneeuw en soms hagel op een bevroren wegdek, en ook afgelopen nacht weer ellende voor automobilisten. Bovenstaand de nasleep van een botsing tegen de pijler van een viaduct met dodelijke afloop te Rotterdam. En ook elders ging het mis. "In het Noord-Hollandse Lijnden raakte een auto te water, en ook in Helmond raakte een auto van de weg", schrijft NOS. RTV Utrecht: "In Houten belandde een auto op de kop in de berm (...). Op de A28 vonden vannacht meerdere ongevallen plaats. Bij Amersfoort raakte twee keer een auto van de weg, waarna rijstroken tijdelijk werden afgesloten. Rond 02.25 uur ging het net na de afrit Zeist mis, in de richting van Utrecht." Ook nog: "Op de A5 schaarde een vrachtwagen. De weg is in beide richtingen afgesloten tussen IJmuiden en knooppunt Raasdorp." Voor heel Nederland behalve de Waddeneilanden geldt nu dan ook (alweer) Code Geel, en het KNMI meldt dat er een sneeuwdek van 1 tot 3 centimeter kan ontstaan, plaatselijk mogelijk zelf meer. Makkers, u hebt IJsvrij vandaag, vallen en lekker blijven liggen.
Meerdere ongelukken door gladheid op de weg https://t.co/InbmmE3QBR— RTV Utrecht (@rtvutrecht) January 2, 2026
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
Opnieuw Code Geel wegens gladheid en mist
Makkers kijk nou uit
U krijgt: natte sneeuw en vorst
Of zoals dat in Nederland heet: nazomer
GLAD! Veel ongelukken, N31 dicht
Rustig rijden vrienden & vriendinnen
Datumschrijver slaat toe in Drenthe
Verdomd. Daar is-ie weer!
MATIGE VORST DES DOODS
Maak 'm wakker maak 'm wakker
Patriarch geheimzinnige mediafamilie landt overheidstoestel op Caraïben om dochter te tonen
"Het bezoek is bedoeld om de 19-jarige prinses te introduceren op alle zes de afzonderlijke eilanden."