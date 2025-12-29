achtergrond

Opnieuw Code Geel wegens gladheid en mist

Makkers kijk nou uit

Gisteren op de N391 bij Roswinkel, Drenthe

Toen geluk nog heel gewoon was en voor de klimaatverandering had je dit dus niet: twee keer in drie dagen Code Geel wegens verradelijke "bevriezing van natte weggedeelten en/of aanvriezing van mist". Oftewel je ziet: niks je stuur doet het niet en oh ja je remmen ook niet. Succes en wijsheid gewenst aan alle mensen onderweg naar kantoor tijdens de week waarin harder gewerkt wordt dan elke andere week; de eindsprint waarin de laatste loodjes op de i gezet worden, waarin die illustere synergie tussen sales, HR, IT en management eindelijk intreedt.

Update: VRIJDAG SNEEUW (?), Amsterdam verloren.

Tags: Code Geel, mist, glad
@Spartacus | 29-12-25 | 08:00 | 69 reacties

Reaguursels

