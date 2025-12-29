Opnieuw Code Geel wegens gladheid en mist
Makkers kijk nou uit
Gisteren op de N391 bij Roswinkel, Drenthe
Toen geluk nog heel gewoon was en voor de klimaatverandering had je dit dus niet: twee keer in drie dagen Code Geel wegens verradelijke "bevriezing van natte weggedeelten en/of aanvriezing van mist". Oftewel je ziet: niks je stuur doet het niet en oh ja je remmen ook niet. Succes en wijsheid gewenst aan alle mensen onderweg naar kantoor tijdens de week waarin harder gewerkt wordt dan elke andere week; de eindsprint waarin de laatste loodjes op de i gezet worden, waarin die illustere synergie tussen sales, HR, IT en management eindelijk intreedt.
