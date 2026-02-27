Hallucinant campagnefilmpje. GroenLinksPvdA-kandidaat 010 wil liever niet verkozen worden omdat 'haar stem te veel gehoord wordt'
Incl lachen om vogelpoep
En wij maar denken dat megalomaan gejammer over niet de politiek in willen maar het moeten uit landsbelang voorbehouden was aan FvD-zielenpietjes. Anna van der Togt staat niet per se op een verkiesbare plek (26), en dat is misschien maar goed ook, want eigenlijk twijfelde ze ontzettend of ze zich überhaupt verkiesbaar moest stellen, want is zij wel een dwarsdoorsnee van de Rotterdamse bevolking? Natuurlijk: niet, maar gelukkig heeft Anna inmiddels een strijdplan ontwikkeld. Ze blijft ook na campagnetijd bij arme sloebers en dommerikjes aanbellen om te vragen wat hen
bezielt bezighoudt, en bovendien begint ze appgroepjes. Nou, geweldig, wij zijn verkocht, stem 18 maart Anna van der Togt.
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
LOL. Frans Timmermans: onwaarschijnlijk dat ik terugkeer in de politiek
Sven Mislintat: onwaarschijnlijk dat ik terugkeer bij Ajax
De toekomst onder GroenLinks-PvdA in 12 seconden
Deze kop is alleen kort door de bocht als je de bocht niet aan zag komen
Yesilgöz sluit nu écht bijna definitief onverbiddelijk waarschijnlijk zo ongeveer GL-PvdA uit
Timmerfrans nu écht bijna definitief onverbiddelijk waarschijnlijk zo ongeveer in TRANEN
Erik van Muiswinkel (GL-PvdA) weigert antwoord op vragen De T. over complottheorie 7 oktober
Ik Van Muiswinkel voelt zich te goed voor de pers
Bassiehof – De vraag is of Bontenbal fatsoenlijk genoeg is PvdA-GroenLinks uit te sluiten
Of blijkt het toch de rat van Rotterdam