Hallucinant campagnefilmpje. GroenLinksPvdA-kandidaat 010 wil liever niet verkozen worden omdat 'haar stem te veel gehoord wordt'

Incl lachen om vogelpoep

En wij maar denken dat megalomaan gejammer over niet de politiek in willen maar het moeten uit landsbelang voorbehouden was aan FvD-zielenpietjes. Anna van der Togt staat niet per se op een verkiesbare plek (26), en dat is misschien maar goed ook, want eigenlijk twijfelde ze ontzettend of ze zich überhaupt verkiesbaar moest stellen, want is zij wel een dwarsdoorsnee van de Rotterdamse bevolking? Natuurlijk: niet, maar gelukkig heeft Anna inmiddels een strijdplan ontwikkeld. Ze blijft ook na campagnetijd bij arme sloebers en dommerikjes aanbellen om te vragen wat hen bezielt bezighoudt, en bovendien begint ze appgroepjes. Nou, geweldig, wij zijn verkocht, stem 18 maart Anna van der Togt.

Tags: groenlinks-pvda, rotterdam , onderzoeksvragen
@Schots, scheef | 27-02-26 | 19:00 | 50 reacties

Reaguursels

