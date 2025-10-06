Primitief, ach, definieer primitief, da's ook maar een kwestie van perspectief, niet alle vooruitgang kent hetzelfde tempo, daar moeten we verder niet moeilijk over doen. Ieder z'n eigen folklore. Sommige mensen hopen elk jaar op een elfstedentocht, anderen laten hun puberdochter net zo lang mishandelen door een medicijnman tot ze voor 90 tot 95 procent blind is. Een 18-jarige meid met de extreem pijnlijke en vervelende auto-immuunziekte lupus werd door haar vader meegenomen naar een medisch specialist in Rotterdam. Een winti-genezer welteverstaan, klaarblijkelijk hebben we die nog, weer eens wat anders dan een antroposofische theemuts die druppeltjes water voorschrijft voor een paar meier per keer. Wat je dan dus krijgt: "De vrouw werd in de douchecabine van haar vader gezet en daar vijf uur lang vastgehouden. Ze kreeg water over het gezicht en met takken werd over haar lichaam gewreven. Volgens de rechtbank staat vast dat zij ook een mengsel van ammonia en hete, gele pepers over zich kreeg, dat haar gezicht ermee werd ingesmeerd, mogelijk ook haar ogen." Haar 52-jarige vader toont enige introspectie, maar niet veel. Dat de behandeling zijn dochter bijna permanent verblindde, wijdt hij aan "de onkunde" van de winti-genezer in kwestie. Papa mag derhalve een jaar brommen, de wintidokter 15 maanden, plus een boete van 121 duizend euro aftikken. Een stuk lager dan de strafeis (drie jaar), maar: "De rechtbank weegt mee dat beide verdachten op zich goede bedoelingen hadden met de rituele wassing en niet de ‘volle opzet’ hadden om de jonge vrouw letsel toe te brengen." Ja nee tuurlijk, je mag ook best je mokkel in brand steken op het dorpsplein, zolang de insteek is om haar te verlossen van demonen en/of hekserij, verzinnen we wel een zuinig strafje. Achterlijk barbarisme loont, je kunt die arme snuiters ook niet kwalijk nemen dat ze de middeleeuwen nooit zijn ontstegen. Dit godvergeten land. Zou dit nu zijn wat ze het racisme van de lage verwachtingen noemen?