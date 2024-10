Het was bal in de allermooiste rotstad. De Mediamarkt in het centrum dacht even leuk een speciale jubileumsactie op touw te kunnen zetten; de deuren open om 00:00 met een DJ en speciale deals. Nou, dan komen er dus HONDERDEN mensen op af. Die maakten het 25-jarig-jubileumsfeest ongeveer zo gezellig als een Pride-parade in Khan Younis. Er werd geknokt, gesloopt en geplunderd. De actie werd afgeblazen, de ME kwam erbij. De meesten konden ongestraft wegkomen, slechts 2 van de totaalkneuzen werden opgepakt. Gelukkig hebben we de filmpjes nog.

Met de hele familie om middernacht op koopjesjacht, is dat level 80 van de Nederlandse integratie?