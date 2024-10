1 - In de winter schaatsen op de Vuntus, erwtensoep vreten, Berenburg zuipen en als het een keertje niet lukt omdat er geen ijs ligt samen met Erben Wennemars kankeren dat er NOOIT meer een Elfstedentocht komt

2 - Je 30ste verjaardag vieren met een traditionele kringverjaardag. Tante Gerda zit naast oom Joop, tante Riet gaat rond met een schaal kaas en worst en ze maakt daarbij voortdurend grappen over 'worst-kaas scenario'

3 - De intocht van Sinterklaas overslaan omdat de Pieten volgens jou de verkeerde kleur hebben

4 - Heel vaak het rondje 27,9 van Sven Kramer terugkijken

5 - Eerst tegen de barman zeiken dat-ie de jenever niet aan tafel uitschenkt, daarna zeiken dat ze alleen Ketel 1 hebben (u drinkt Zuydam)

6 - Iets met stroopwafels

7 - Onze grootste voetballer van de laatste decennia (Clarence Seedorf) alleen maar herinneren om z'n pingels (over)

8 - Bitterballen

9 - Heel vaak vragen hoeveel iets kost. Geld pinnen, terugkomen, nog een keer vragen hoeveel iets kost. En dan toch niet kopen

10 - Je complete bestaansrechten ontlenen aan Duitsland (Nederland is immers een middelgrote Duitse holding) maar toch nog altijd over de Tweede Wereldoorlog beginnen

11 - Op je klompen naar de disco gaan, want dat is wat 'we' doen op het platteland

12 - Rookworst halen bij de HEMA

13 - Als je voetbalsupporter bent: niet in je gewone clubkleuren naar de wedstrijd, maar in het ZWART. En dan wel van een bepaald merk: North Face, Stone Island. U bent toch geen "mietje"

14 - Johan Cruijff, op Eric Viscaal en Willem van Hanegem na de beste Nederlandse voetballer ooit

15 - Met havermelk aangelengde natuurwijn drinken in het biodynamische biocafé en 's avonds met de rest van de UvA-dinnetjes oproepen tot genocide op joden. Kan u het ook schelen

16 - 20 graden, korte broek

17 - Tulpen

18 - "De Efteling voor de mooi, Walibi voor de spanning"

19 - 's Avonds de gordijnen open houden, maar wel zaniken dat mensen naar binnen kijken

20 - In een of ander boerendorp allemaal op de PVV stemmen omdat er teveel 'Turk'n' in Nederland wonen. De laatste Turk in uw dorp was Achmed, ongeveer 1997. Best een aardige kerel en hij kon vrij goed voetballen ook

21 - Door de Barteljorisstraat lopen en bij ieder straatnaambordje roepen: "Heeee dit is die straat van Monopoly"

22 - Gewoon een keertje zonder hoofddoekje de straat opgaan. Zo doen we dat namelijk, in een vrijgevochten en seculiere maatschappij, waarin vrouwen evenveel rechten (en plichten) hebben als mannen, en ze zich niet gedwongen of semi-gedwongen hoeven te onderwerpen aan een set patriarchale geboden / verboden / onderrichten terwijl u zichzelf wijsmaakt dat het uw eigen keuze is (op de gang staat uw broer met de mattenklopper)

23 - Pritt: "Naar de gaysauna met een varkenslederen cockring"

24 - Een serie smalende tweets wijden aan een bonnetje van een restaurant waar u nooit bent geweest, nooit zal komen, maar wel heel graag naartoe zou willen (De Librije)

25 - De waarheid vinden op Facebook, want waarom zou uw huisarts meer kennis hebben over vaccinatie dan de fervante Facebooker Patrick8124, een aan speed verslaafde elektricien van zes deuren verder