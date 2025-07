Huh? Oh, Engeland vs Nederland, zeg dat dan

Tunen we nu naar de nationaaltreurbuis voor de match van de dag. Met allemaal leeuwen (v) die een andere leeuwentaal praten, met een lionessescoach die vroeger de leeuwinnen deed, en haar lionessesassistent die dan weer de volgende bondscoach van de leeuwinnen wordt, en een 100 goals-leeuwin die verkering heeft met een lioness die eerst verkering had met een andere leeuwin, en de NOS, die deze vrouwenterreur dusdanig vervelend op Nederland 1 aan het opdringen is dat het grenst aan grensoverschrijdend gedrag. BENT U DAAR NOG? Hup Oranje. LIVESTREAM

1-0: James '21

2-0: Stanway '45

3-0: James '58

4-0: Toone '66

einde

(zondag Pot des Doods tegen Frankrijk)