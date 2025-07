Wij zijn geen oorlogshitsers maar potdorie hiervan krijg je er bijna zin in. Defensie vuurde de afgelopen twee dagen 16 raketten af vanaf de Afsluitdijk, gewoon, omdat het kan Big Dick Energy wat kijk je gap om te testen of het eigenlijk allemaal wel zo werkt als bedoeld. Nou: dat doet het. De gloednieuwe lanceersystemen werken als een tierelier. Leuke snufjes, die binnen een paar seconden tot zes raketten kunnen lanceren, met onderling nog geen seconde ertussen. Rusland halen we er niet mee want die dingen komen niet verder dan een paar honderd kilometer, maar vanuit België willen we voorlopig geen onvertogen woord meer horen.