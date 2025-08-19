Nieuw in het Militair Industrieel Complex: De Gewone Man. Beleggingen defensie TIEN KEER ZO HOOG
Vraag niet wat je land kan doen voor jou, vraag hoeveel je eraan kunt verdienen
FOTO (ANP) - Vrouw met portemonnee overweegt aanschaf tank
Gek hoe dat gaat. Vier jaar geleden was beleggen in defensie vies jakkie bah smerig huuu wapens daar ga je dood van en nu weten we opeens van gekkigheid niet meer hoe we de defensie-industrie (met stiekeme steun van NRC) zo veel mogelijk centjes toe kunnen stoppen. Beste illustratie van deze draaiende wind is uiteraard het draaiende jasje van onze Nationale Correspondent Morele Ambitie Rutger Bregman, die zelfs op 1 maart 2022 (dat is: na de inval van Rusland) nog waarschuwde dat al dat enthousiasme voor wapens zo akelig was, en in 2024 de Rijken der Aarde opriep om hun Rembrandt van de muur te trekken in ruil voor een paar bommen granaten (misschien kan hij een morele ambitie klasje oprichten voor Oekraïense soldaten die al 3,5 jaar in een loopgraaf zitten en ook weleens een stiltemomentje kunnen gebruiken, red.). De Nederlandse belegger doet braaf wat hem/haar/x wordt opgedragen en heeft inmiddels voor 832 miljoen euro in defensie geïnvesteerd, terwijl dat in januari 2023 nog maar 87 miljoen was. Bijna tien keer zo veel dus. Het is te hopen voor al die Warrens Buffets dat het geen vrede wordt!
Gründlichkeit
Splinterpartijtje is ook heel erg voor Defensie (na jaaaaaaren bezuinigen)
Een zeer indrukwekkend werkbezoek aan onze troepen in Litouwen. Samen met @UlysseEllian sprak ik met de vrouwen en mannen die het NAVO gebied verdedigen tegen Russische agressie. Wij zullen als VVD volop blijven investeren in onze veiligheid en in het beste materieel voor onze… pic.twitter.com/lrCD2Nuiu2— Dilan Yesilgöz - Zegerius (@DilanYesilgoz) August 19, 2025
Reaguursels
