Defensie met 20% gegroeid, vooral reservisten

De omgekeerde krimp!

"Huidige wetten zijn gericht op vredestijd, die passen niet meer in tijd waarin we nu leven"

Sinds februari 2022 groeide het personeelsbestand van defensie met 12.500 mensen, en steeg het van 67.400 naar bijna 80.000 afgelopen 1 december. Allemaal wegens de voor Nederland qua grondoorlog non-existente Russische dreiging, waarover Defensie-stas Tuinman zegt: "Deze stijging hebben we niet eerder gezien, dus dat is positief, maar we moeten eigenlijk nog verder groeien omdat we die afschrikking richting Rusland zo groot mogelijk willen maken." Tuinmans demissionaire ambitie is dat er in 2030 100.000 mensen werken en dat moet daarna, welja, doorgroeien naar "200.000". En dan richt dit leger de wapens misschien op de verkeerde vijand, maar we hebben in ieder geval een leger! De grootste groei is overigens te zien bij de Nationale Reserve, daarvan kwamen er dit jaar ruim 1.400 bij, waarmee Nederland nu 9.172 reservisten telt. Het beroepsleger groeide met een kleine 5% minder hard en staat nu op 45.000 strijders. Het doel is dat dit er in 2030 56.000 zijn. Recht zo die gaat!

@Spartacus | 17-12-25 | 08:30 | 208 reacties

Reaguursels

