MinDef Ruben Brekelmans bij Buitenhof over De Toestand in De Wereld & Hoe Nu Verder
het is vijf over twaalf
Schakelen we nu over naar de Staatsomroep voor de allerlaatste geopolitieke ontwikkelingen. Er was dit weekend veel te doen over een setje Epstein-foto's, maar dat was allemaal afleiding voor deze uitgelekte World Map van de heer D. Trump. We staan aan de vooravond van een nieuwe fase in De Geschiedenis, en er zijn allerlei duistere zaken gaande. Amerikanen verlaten Amerika, Duitsers verlaten Duitsland. En Polen verlaten Engeland. De Grote Nederlandse Dichter H. Westbroek vroeg zich ooit af: "waar kan ik heen?" en bovenstaande kaart is daarbij een prima toergids. Overweegt u Hongarije, Bulgarije met die mooie Funda-kaveltjes van 50.000 euro bedenk dan dat u weldra tegen De Chinees moet vechten, overweegt u Azië bedenk dan dat-u aan de WeChat moet, en alles kwijtraakt. Overweegt u de VS, dan moet u als de sodemieter 5 jaar browser-history en alle social media wissen. Enfin, excellentie Brekelmans... welk wapentuig heeft u nu weer gekocht? LIVESTREAM
