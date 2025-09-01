"Don't speak Brekelmans!" roept iemand in het publiek. En onze minister van Defensie geeft kennelijk aan die oproep gehoor, door weg te lopen in plaats van een toespraak te houden ter opening van het academisch jaar. Terwijl wij toch altijd vinden dat er te veel óver ministers van Defensie wordt gepraat, en te weinig mét... Nou ja, zoiets dus. Marco Kroon zat dit keer niet in de zaal (want die zat op Facebook) om minister Brekelmans een handje te helpen, dus nou weten we nog steeds niet wat voor een ontzettend inspirerende woorden hij voor de academische gemeenschap van Eindhoven in petto had. De actie wordt geclaimd door onze vrienden van Extinction Rebellion, die weer mogen vliegen. Woordvoerders van Hamas hebben nog niet gereageerd op deze hartverwarmende steun.

Update - Reactie Brekelmans: "Op de TU Eindhoven benadrukte ik hoezeer technologie en innovatie nodig zijn om ons land veilig te houden. Helaas werd dit vele malen verstoord, ondanks mijn aanbod om kritische vragen te beantwoorden. Juist op universiteiten moeten we staan voor dialoog, niet voor geschreeuw."