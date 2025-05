Gek momentje zojuist tijdens de toespraak van MinDef Brekelmans bij de 5 mei ceremonie in Wageningen, want de politie moest alweer in actie komen om de vrijheid te vieren om mensen die de viering van de vrijheid willen verstoren te arresteren. Na het gedoe op de Dam gisteren weten we dus vandaag opnieuw dat er in dit land mensen zijn gestorven zodat een stelletje aanstellers aan de de hele wereld kan laten weten wat zij van het conflict in Gaza vinden.

LET OP: hoe ook Ridder Marco Kroon meteen in actie komt aan het begin van de in video hierboven