Gisteren herdachten we, vandaag vieren we dat we de vrijheid hebben om elkaar ieder jaar in aanloop naar die herdenking enorm in de weg te zitten, en tijdens de herdenking massaal thuis te blijven omdat we bang zijn dat de herdenking weleens gigantisch uit de klauwen kan gieren. We vieren dat we de vrijheid hebben om massaal VRIJHEID IS NIET VANZELFSPREKEND te kunnen roepen. We vieren dat we de vrijheid hebben om mee te kunnen doen aan vrije verkiezingen en dat anderen die dat allemaal maar niks vinden de vrijheid hebben om heel hard te roepen dat de winnaars fascisten zijn. We vieren dat we de vrijheid hebben om te mogen demonstreren voor het klimaat, en we vieren dat we de vrijheid hebben om die Pokémon van de Volkskrant keihard uit te lachen om haar geklungel. We vieren dat we de vrijheid hebben om te klagen over windmolens, parkeerplekken, buren, overlast, hondenpoep. Niet dat het helpt, maar toch. We vieren de hypocrisie, de drank, de zon en de zee, en we vieren de godsdienstvrijheid en we vieren, nu nog wel, de vrijheid van meningsuiting - want sommige godsdiensten zien kritiek op hun godsdienstje helaas niet als vrijheid, maar als fobie. We vieren dat we de vrijheid kunnen vieren met middelmatige acts en ambassadeurs zoals Wende (neuh), Flemming (leuk voor de kinderen), Son Mieux (wel) en Claude (wie?). Vier de vrijheid. Want na 5 mei komt altijd weer 6 mei.