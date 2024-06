Hier valt dus niet zo gek veel over te schrijven, want in tegenstelling tot de onderstaande bevrijding diezelfde dag van drie mannelijke gijzelaars verliep Noa's bevrijding "relatively smooth considering the circumstances". Noa werd vorige week zaterdag in Tel Aviv herenigd met haar terminaal zieke moeder, haar geliefde Avinatan Or is nog wel gegijzeld door Hamas. Volgens inlichtingen verkeren er nog altijd 116 Israëlische gijzelaars in Gaza, van 41 van hen is al bevestigd dat zij niet langer in leven zijn.

Twee dagen geleden verscheen het eerste verhaal over Noa's ervaringen tijdens haar gijzeling. En van wat er tot nu toe te lezen valt is dat die ervaringen ernstig zijn, maar (lang?) niet zo ernstig als de verbeelding zou kunnen verbeelden. Noa heeft aan de moeder van 19-jarige vrouwelijke gijzelaar Liri Albag verteld:

"“Noa said that they were slaves, and so were the [female soldiers], including Liri. They cleaned the yard, did dishes and prepared food that they were not allowed to eat. She says her daughter was held in a luxury villa and was only allowed to shower after a month in captivity. After 40 days, according to Shira Albag, Liri was moved into Hamas’s network of underground tunnels. “There it’s much worse, there’s no fresh water, and not much food,” she says, adding that the hostages have no clean clothes and no way to wash and dry their garments, “not even underwear.”"

In Noa's tot nu toe beschikbare getuigenissen is geen sprake van seksueel geweld.