Voor vrijheid moet soms gebloed worden, maar dat er slachtoffers bij een herdenking vallen is natuurlijk niet de bedoeling. In Winterswijk werd vanmiddag nagespeeld hoe het dorp precies 80 jaar geleden bevrijd werd door de Britten. Daarbij is goed opgelet dat er niemand met een M4 Sherman voor zijn knikker werd geschoten maar ondertussen minder goed op de licht- en geluidsinstallatie, die instortte en neerkwam bovenop het publiek. Vermoedelijk is een legervoertuig over de kabel gereden waarmee de stellage in de lucht werd gehouden. Het resultaat: 3 gewonden. Hoe ernstig hun letsel is, wil de gemeente vooralsnog niet zeggen. Een ooggetuige meldt dat het om drie actrices gaat die meespeelden met de bevrijdingsoptocht. Burgemeester Joris Bengevoord zegt dat de slachtoffers buiten levensgevaar zijn.