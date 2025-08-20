achtergrond

Nederland stuurt 300 militairen én twee Patriots naar Polen

We gaan wat: DOEN

Nederland stuurt 300 militairen en twee Patriot-luchtafweersystemen naar Polen, bekend van 1 september 1939, ter ondersteuning van de NAVO-activiteiten aldaar (beetje oefenen) en om aan Oekraïne te laten zien dat we achter het land staan. Dit naar aanleiding van de nog altijd voortdurende Russische dreiging die na de onderhandelingen in het Witte Huis nog steeds niet gesmoord is. Eindelijk gaan we wat doen, en dat is vermoedelijk allemaal te danken aan de voortrekkers- en voorlikkersrol van NAVO-chef Mark Rutte. Maar vlak MinDef Ruben Brekelmans niet uit - die heeft het immers trots aangekondigd (hierboven) en stelt voorts: "Zo verdedigen we NAVO-gebied, beschermen logistiek naar Oekraïne, én schrikken Rusland af. Dit versterkt onze veiligheid." WE gaan die Russen eens laten zien wat we in huis hebben en dat we echt wel wat kunnen. Vanaf 1 december maken we Oost-Europa weer een stukje veiliger. Op naar Polen jongens, meisjes en patriotten Patriots van Defensie!

Tags: Defensie, Navo, patriots
@Dorbeck | 20-08-25 | 17:00 | 168 reacties

