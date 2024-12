Swipen op soldaten: via Tinder zijn de reisbewegingen van honderden militairen in kaart te brengen. Dankzij een ontwerpfout in de app kunnen adressen en de locaties van militairen worden achterhaald, wat gevaar oplevert voor de nationale veiligheid. https://t.co/7fVbJxMzqb

Weer een sterk staaltje onthullende FTM-onderzoeksjournalistiek waarvan je na afloop nog steeds niet weet wat er nou eigenlijk onthuld is. Redacteuren Sebastiaan Brommersma, Mrijn Reuvers en Dimitri Tokmetzis verkleedden zich als "Jacky, Naomi en Daisy", ontdekten tot ieders ontsteltenis dat ook soldaten wel eens seks of zelfs liefde zoeken en dat locatie-gebaseerde apps als Tinder toelaten te berekenen waar soldaten ongeveer gestationeerd zijn.

Het punt is vooral: die troepenbewegingen tussen veldoefening en legerbasis-corvee in binnen- en buitenland kent DE VIJAND grofweg ook wel, en al helemaal als het dichtbij hun invloedssfeer plaatsvindt.

"FTM kon moeiteloos honderden Nederlandse militairen op dating-app Tinder vinden. Van velen is hun adres eenvoudig te achterhalen en via de populaire applicatie kunnen hun reisbewegingen worden gevolgd. Zo volgden we militairen van alle afdelingen van de krijgsmacht op Nederlandse kazernes, maar ook op NAVO-bases en oefenterreinen in Europa, inclusief collega’s uit onder meer Amerika en Duitsland."

Dat zal allemaal wel, maar die privé-gegevens worden pas écht interessant als het buitencategorie hoogwaardige militairen zoals als straaljagerpiloten en commandanten betreft. En zelfs dan zijn die gegevens alleen echt interessant als je deze militairen gericht wilt liquideren vlak voordat je een invasie lanceert. En wees nou wel: wie dan? Wat Rutte ook beweert, Rusland komt niet eens voorbij de Dnjepr van een niet-NAVO-land en heeft amper nog een krijgsmacht, anders was Assad niet gevallen.

Tuurlijk, honey traps die op dating apps gevoelige informatie aan militairen zijn al jaren een risico, maar dat is het zwaartepunt van dit FTM-onderzoek niet. Misschien is de gewogen eindconclusie gewoon als volgt: makkers, lekker blijven Tinderen tijdens het soldaatje spelen, en alle troepen resoluut van alle locatie-apps af zodra het speelkwartier ooit ten einde lijkt.