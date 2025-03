Fantastisch nieuws voor Limburg en Born in het bijzonder. Er komen weer BANEN BANEN BANEN bij. Voorheen autoproducent VDL NedCar (wiki) wordt door MinDef Ruben Brekelmans ingezet als de Nederlandse Rheinmetall. Februari 2024 rolde de laatste auto verdrietig van de band in Born, maar nu wordt de verlaten fabriek weer volop ingezet voor de oorlogsmenners des vaderlands. Bovenstaand de Brekelmans Mark II gepantserde urban combat vehicle met boordkanon (volledig elektrisch, dus ook geschikt voor de milieuzones in Nederlandse binnensteden). Onderstaand de FPV anti-personnel minidrone "Laurens", uitermate geschikt om op de kokosnoot van een Noord-Koreaan te keilen. Verder worden er per maand 200.000 cyborg warriors "Rutte" geassembleerd alsook 6 miljoen stuks Selbstmordkommando's Type Jetten om in de Oost-Loopgraaf (Winschoten tot Heerlen) invasieve exoten tegen te houden. Verder wordt er nog gewerkt aan een supergeheim communicatie-middel met explosieve lading en draaischijf - werking vooralsnog onbekend. Zin in de toekomst!