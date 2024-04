De T. meldt 's middags na lekkage dat er een DIP in de formatie zit dus nu schrijft iedereen en z'n oude moer dat de gesprekken stroef verlopen en moeilijk en dit en dat maar niemand heeft gezegd dat het makkelijk zou worden en al helemaal niet op het gebied van de financiën die nu op tafel liggen omdat er minimaal 17 miljard euro gesneden moet worden. Bovendien dienen de puinhopen van 13 jaar Rutte geruimd dus ja, dan zit het soms even tegen. Of zoals Geert Wilders 's avonds na afloop van het ingelast overleg met z'n gesprekspartners duidt: "Er zijn elke dag wel hobbels te nemen." Omtzigt: "Stroef, soepel, het zijn niet de termen waarin ik denk." Uren later luidt de conclusie op boomerkanaal videotext dus als volgt. Maar als informateurs Elbert Dijkgraaf en Richard van Zwol het licht uitdoen in het formatiegebied doemt onvermijdelijk de vraag op: is er nog één iemand over in Den Haag die over normale schoenen beschikt? In de comments guessen wie van het komisch duo wat draagt. Vandaag praten de partijen verder maar de fractievoorzitters gaan vanmiddag een beetje Commissie Stiekem spelen met de chefs van de AIVD, MIVD, NCTV en de Commandant der Strijdkrachten. Agenda-gokje: Russen, EU-verkiezingen, soevereinen, Oekraïne, islamisten; in die business zit nooit een dip.