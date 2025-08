Ho wat ho. Douwe Bob, die zelf een flink potje heeft lopen liegen nadat er veertien ophef-cycli geleden OPHEF ontstond over zijn plotselinge weigering op te treden tijdens een Joods voetbaltoernooi, spant een kort geding aan tegen Dilan Yesilgöz over een tweet waar Dilan Yesilgöz al veel te lang (namelijk meer dan 7 minuten) op heeft gereflecteerd. "In een persbericht laten de advocaten weten dat Yesilgöz ondanks "herhaalde verzoeken" blijft weigeren de tweet in te trekken. "Douwe Bob ziet zich daarom nu genoodzaakt haar via de rechter te dwingen." Ook melden zij dat de artiest begin juli - in stilte - aangifte heeft gedaan tegen Yesilgöz wegens smaad, laster en belediging."

Voor wie het vergeten was hier nog even de samenvatting: iemand in het bandje van Douwe Bob raakte helemaal van de koek toen hij ergens op een poster tijdens het Jom Ha-voetbaltoernooi het woord 'zionisme' zag staan, Douwe Bob wilde toen opeens niet meer optreden, daar was iedereen boos over, Dilan Yesilgöz nog wel het meest, daarna deed Douwe Bob alsof hij het land moest ontvluchten op politieadvies en alsof er een duidelijke afspraak was gemaakt dat er geen enkele politieke uiting gedaan zou worden tijdens het voetbaltoernooi, dat was allemaal gezwam, maar omdat iedereen die heel erg betrokken is bij Gaza liever boos is op Dilan Yesilgöz (aangemoedigd door Follow the Mondsnoerey) dan op een zanger die door zijn eigen domheid in een rel terechtkomt, werd Yesilgöz opeens de kwaaie pier. Blijft staan dat het nogal een overtrokken en leipe tweet was, en daar kun je in dit land dus ook al over naar de rechter stappen. Leve de rechtsstaat!