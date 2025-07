Hallo boppers daar zijn we weer met de extreem belangrijke persoon DOUWE BOB, die geen kunstjes wilde doen voor Joodse kindertjes want 'zionisme', zoals Douwe Bob ook niet optreedt op Schlagerfest vanwege Duitsland-1941, Saudifest want ja al die executies, Chingchangpop 'iets met de Oeigoeren' en Helmondrock gewoon omdat het Helmond is. Enfin, Douwe Bob ZEI na al die ongein dus dat de politie 'm had verteld te vertrekken (was helemaal niet zo) en Douwe Bob ZEI dat er afspraken waren gemaakt over 'geen politiek geen religie'. Blijkt ook niet zo te zijn: volgens Jom Ha Voetbal zijn politieke of religieuze statements voorafgaand aan het optreden 'op geen enkel moment onderwerp van gesprek' geweest. "Wij willen nadrukkelijk stellen dat noch in het contract, noch in de dealmemo van april 2025 afspraken hierover zijn opgenomen. Dit is op geen enkel moment onderwerp van gesprek geweest." Het 'geen politiek geen religie' werd pas verstuurd nadat Douwe Bob van het podium liep en dus is dat 'een ernstige en feitelijk onjuiste voorstelling van zaken'. Douwe Bob belooft zich ondertussen nog altijd in te zetten voor 'verbinding' en blabla 'iets moois', behalve als er Joodse kindertjes staan te koekeloeren, want dan heeft Douwe wat minder zin in verbinden. En al dit gezeik leidt af van de vraag waarom mensen überhaupt luisteren naar die flauwe wachtkamerkuntrie van die knakker.