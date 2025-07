Zaagmans klopt alweer bijna aan de deur maar we zijn nog steeds druk bezig met Douwe Bob die zondag weigerde op te treden op een Joods voetbalfeestje vanwege de 'zionistische uitingen' op het evenement. Vandaag was dag 3 van een moeilijke maar nuttige discussie die door de Douwe Bophef op gang kwam, waarbij beide kanten van het ideologische hoefijzer elkaar probeerden te begrijpen, pijnpunten werden blootgelegd en in het publieke debat belangrijke gesprekken werden gevoerd over zionisme en de betekenis daarvan voor de Joodse gemeenschap. HA NEE NATUURLIJK NIET. In plaats daarvan ging alle aandacht naar ophefkoningin Dilan Yesilgöz, die vond dat het handelen van Douwe Bob 'pure Jodenhaat in het volle zicht' was. Vervolgens liet Douwe Bob met een geschreven statement doorschemeren schokkend weinig van Joden of zionisme te weten, en dat voor iemand die 'ook een Amsterdamse Jood is, bij wijze van spreken'. Tussendoor kwam vandaag de organisatie van Jom Ha Voetbal met een uitgebreid relaas rond de gebeurtenissen van zondag, waarin ze concludeert dat er nogal wat schort aan de verklaringen van de - inmiddels zowel tot antizionistische held gemaakte als 'met de dood bedreigde' - zanger. Maar over feiten gaat het al lang niet meer, het hele verhaal gaat nu over 2 PERSONEN: Bob en Dilan (niet te verwarren met Bob Vylan, die u dan weer niet moet verwarren met Bob Dylan). Douwe Bob VERTREKT UIT NEDERLAND en wil SORRY horen van Dilan, die het enorm zielig en onterecht vindt dat hij bedreigd is en graag KOFFIE met hem wil drinken maar ondertussen OOK nog steeds vindt dat hij goor antisemitisch bezig was. Gelukkig is daar, ook als niemand het nog snapt, de MAN VAN STAAL om de vervelende vragen te stellen. Tom, kom erin.