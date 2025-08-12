Wij dachten dat influencers allemaal gestoord waren, MAAR dat blijkt dus ook nog eens helemaal te kloppen. We lazen namelijk het verhaal van de 19-jarige Ethan Guo. Dat begon lovenswaardig: in mei 2024 besloot hij in zijn eentje - als jongste ooit - zelf naar de zeven continenten vliegen om geld in te zamelen voor kankeronderzoek, aangezien zijn neef in 2021 gediagnosticeerd werd met de ziekte. Nou ging dat allemaal niet heel voortvarend, hij had meermaals motorproblemen en moest zelfs een noodlanding maken. En toen kwam hij in juni aan op het Chileense deel van Antarctica, waar hij tot overmaat van ramp werd gearresteerd wegens het verstrekken van valse vluchtinformatie. Gisteren werd na zes weken een deal gesloten: hij mag weg als hij 30.000 dollar voor onderzoek naar kinderkanker (wat zijn initiële plan eigenlijk al was) doneert. Zo geschiedde en hij is nu vrij, alleen is de tragedie nog steeds niet voorbij. Door het slechte weer op Antarctica komt hij er niet weg.

Ja en dan zit je daar op Antarctica met niks anders om handen dan de stuurknuppel van je vliegtuigje. Phileas Fogg lukte het nota bene in de 19e eeuw de wereld rond te reizen in 80 dagen, faalhaas Ethan Guo is inmiddels al meer dan 90 dagen op reis in de 21e. Voor hem is het wachten tot de sneeuwstorm gaat liggen, zodat hij de Zuidpool kan verlaten om zijn reis voor het goede doel vrolijk voort te zetten. Of zijn Cessna-vliegtuigje het blijft doen is een andere vraag. Vooralsnog mogen we spreken van een horrorreis, volledig vastgelegd in vlogs, zoals een influencer betaamt. Man, wat een doodvermoeiend verhaal. Doe ons maar gewoon een reisje langs de Rijn hoor.