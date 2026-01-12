Reuters schrijft dat Iraanse mensenrechtenorganisaties inmiddels de dood van 490 demonstranten en 48 veiligheidstroepen geverifieerd hebben. Ook zijn "meer dan 10.600" demonstranten gearresteerd. Sommige video's van eindloze lijkzakken op straat dateren zoals onderstaand al vanaf 8 januari, maar na het volledig platleggen van het Iraanse internet door de overheid duurde het een paar dagen voordat Elon Musks speciale Starlink-vloot het land weer online kreeg. (Heel opmerkelijke reacties daarop door Nederlands morele voorhoede.)

Na de breek video's waarin te zien valt hoe familieleden foto's van slachtoffers op een scherm proberen te identificeren in een mortuarium, maar het lijkt vooral neer te komen op talloze lichamen die op straat en in hallen liggen, en daar maar gewoon door omstanders geïdentificeerd 'mogen' worden.

Trump beweerde gisteravond in Air Force One dat "de Iraanse leiders me gebeld hebben en willen onderhandelen. Er wordt een meeting gepland, maar mogelijk moeten we ingrijpen voordat deze plaatsvindt." Maar dan op z'n Trump-Engels dat zich eigenlijk niet laat vertalen, video hier. De échte CEO van de Vrije Wereld heeft deze beelden inmiddels ook gezien, en laat zich in lovenswaardig ferme taal uit. Rob Jetten: "Staatsterreur tegen moedige mensen die niets anders willen dan vrij kunnen leven. De EU moet de Iraanse Revolutionaire Garde op de terreurlijst zetten. Laat ons land daarin het voortouw nemen." Veel meer spijtig beeld na de breek.

Update 11:47 - Fusiepartij Hamas-Hezbollah spreekt zich op BlueSky eindelijk uit tegen het Iraanse regime en voor de demonstranten: "Afschuwelijke beelden en berichten uit Iran. Het regime slaat protesten in het hele land met grof geweld neer. (...) Opstaan voor vrijheid is altijd bewonderenswaardig. Iraniërs hebben nu de moed om de straat op te gaan, ook al zetten ze hun leven ermee op het spel. Omdat ze willen dat morgen beter is dan vandaag. Zij verdienen onze volle steun."

Update 11:51 - ET TU SCHOOF.

Update 12:29 - Irans valuta stort dusdanig in dat 1 euro nu 0,00 rial waard is, 10 euro 0,0000086 euro.

Update 12:30 - Het Nederlandse verzet schrijft: "Het Comité Iran Vrij demonstreert elke 14 dagen op dinsdag 12-13 uur bij de Iraanse ambassade in Den Haag, Duinweg 20. Net zo lang totdat het wrede Ayatollah regime verdwenen is. De eerste demonstratie is morgen, 13 januari. Kom ook! Toon je solidair met het dappere volk v Iran!"