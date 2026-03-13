Gisteravond ook al in de StamCafé-updates, maar ditmaal met onderstaand beeld: de Amerikaanse luchtmacht is na een luchtbotsing twee KC-135 Stratotankers verloren. Eentje lande met een gehalveerde staartvin veilig in Israël, de andere ging neer boven Irak. Het lot van de zes bemanningsleden is onduidelijk. CENTCOM schrijft: "The incident occurred in friendly airspace during Operation Epic Fury, and rescue efforts are ongoing. Two aircraft were involved in the incident. One of the aircraft went down in western Iraq, and the second landed safely. This was not due to hostile fire or friendly fire."

Ook Frankrijk krijgt een tegenslag te verwerken, want bij de drone-aanval waarbij gisteravond zes Franse soldaten gewond raakten, is er vannacht een aan zijn verwondingen overleden. Macron schrijft: "Hoofdadjudant Arnaud Frion van het 7e Alpenjagersbataljon uit Varces sneuvelde voor Frankrijk tijdens een aanval in de regio Erbil in Irak. Aan zijn familie en zijn wapenbroeders wil ik de genegenheid en solidariteit van de natie betuigen. Verschillende van onze soldaten zijn gewond geraakt. Frankrijk leeft met hen en hun families mee. Deze aanval op onze strijdkrachten die sinds 2015 tegen IS strijden, is onaanvaardbaar. Hun aanwezigheid in Irak valt strikt binnen het kader van de strijd tegen het terrorisme. De oorlog in Iran kan dergelijke aanvallen niet rechtvaardigen."

Dan nog wat plaatselijk nieuws dat toch ook moeilijk helemaal los gezien kan worden van de rechtgeaarde oorlog tegen het Iraanse regime: "In de nacht van donderdag op vrijdag heeft er korte tijd een brand gewoed bij de ingang van een synagoge aan het A.B.N. Davidsplein in Rotterdam-Blijdorp. (...) Op beelden op sociale media is te zien dat er eerst iets brandt voor de ingang, waarna een explosie ontstaat. Of de beelden authentiek zijn, is niet duidelijk. Ook het account kan niet door Rijnmond worden geverifieerd. De entree van de synagoge op de video is wel identiek aan die van het Davidsplein in Rotterdam." De brandstichting bij een synagoge in Luik werd opgeëist door sjiitische terreurbeweging 'Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiyyah'. Zeer wel mogelijk zaten de zelfde daders achter de brandstichting in Rotterdam.

Afijn, we gaan weer live.

Update 08:19 - In de Amerikaanse Old Dominion University iten Norfolk, Virginia heeft oud-National Guardsman Mohamed Bailor Jalloh, 36, het vuur geopend in een klaslokaal van het Reserve Officers' Training Corps (ROTC). Hij riep hierbij 'Allah Akhbar'. Daarbij doodde hij de docent die voor de klas stond, maar voordat hij zijn wapen op de klas kon richten werd hij met 22 messteken gedood door een student. De aanval wordt onderzocht als terroristisch misdrijf, in 2016 legde de dader al een schuldverklaring af wegens 'materiële steun aan ISIS'. Ook gisteren in de VS: man rijdt auto synagoge in, meerdere schoten afgevuurd door de beveiliging, dader gedood.

Update 08:33 - Opnieuw Iraanse drone-aanvallen in Dubai. De politie zegt dat de inslag en resulterende brand veroorzaakt werden door een deel van een succesvol onderschept projectiel.

Update 08:40 - De Israëlische luchtmacht plaatst een uitgebreid verslag van een aanvalsgolf afgelopen nacht te Teheran, Shiraz en Ahvaz. Geraakt werden: ondergrondse locaties, hoofdkwartieren van de Revolutionaire Garde en wapenproductielocaties.

Update 08:47 - Video: al een paar dagen aan de gang, maar massale opbouw van Israëlische tanks en pantservoertuigen langs de Libanese grens.

Update 08:56 - Nasleep van enorme klapper op IRGC-basis Robat Karim gisteren.

Update 09:04 - Iraanse staatskanalen zeggen dat Iran inmiddels "44 aanvalsgolven" tegen Golfstaten en Israël heeft uitgevoerd.

Update 09:12 - De Revolutionaire Garde zegt eventuele protesten 'nog harder neer te zullen slaan dan op 18 januari', waarmee ze het geweld van afgelopen januari erkennen.

Update 09:14 - Ruiterlijk! De Israëlische luchtmacht waarschuwt inwoners van bepaalde wijken in Teheran dat ze eraan komen. "In the coming hours, the IDF will operate in the area, as it has in recent days across Tehran, to strike military infrastructure of the Iranian regime," says the IDF's Persian-language spokesman, Lt. Col. (res.) Kamal Penhasi in a statement. "For your safety and well-being, we ask that you immediately leave the area indicated on the map"".

Update 09:18 - Nieuwe foto van de gehalveerde staartvin van de overlevende Stratotanker.

Update 09:24 - Gezellige video. Iraanse, volledig gesluierde meisjes 'slaan spijkers in Amerikaanse doodskist'. Ten diepste onserieuze doodscultus.

Update 09:47 - De Iraanse ambassade in Nederland plaatst deze AI-animatie over de demonen in Trumps hoofd.

Update 09:54 - Het regime en aanhangers 'vieren' vandaag 'Jeruzalemdag'. En de aangekondigde luchtaanvallen uit update 09:14 vinden plaats dichtbij een van die massale bijeenkomsten. Dat wordt weer beeld van 'triomfantelijke standvastigheid' tegen the sky people (enkel omdat ze weten dat deze geen menigten aan stukken bombarderen).

Update 10:03 - En daar zijn de eerste beelden: een 'dood aan Israël'-mars terwijl verderop een luchtaanval plaatsvindt.

Naschrift 10:23 - Twee dagen oud, maar het vermelden waard. Twee Israëlische piloten werden gevraagd hoe het was om boven Iran te opereren. Een van hen zei: "You find yourself thinking, what do these people, so far away from us, actually want from us? They have a huge and beautiful country. Right now full of snow and lakes. Truly a very, very beautiful place. What do they want from us, this small piece of land? It’s such a strange feeling."

Update 10:27 - Video: nog meer Allah Akbar en gebalde vuisten tegen the sky people tijdens Jeruzalemdag, terwijl er heel dichtbij een luchtaanval plaatsvond (update 10:03). BELANGRIJKE NOOT: extreem hoogwaardige doelwitten "SNSC Secretary Ali Larijani, Atomic Energy chief Mohammad Eslami, Police Chief Ahmadreza Radan and Expediency Council Chairman Sadegh Larijani" liepen mee in de mars! Het is dat de sky people zo beschaafd zijn.

UPDATE 10:35 - Vier van de zes bemanningsleden van de na een luchtbotsing neergestorte Stratotanker zijn omgekomen. CENTCOM schrijft: "At approximately 2 pm ET on March 12, a U.S. KC-135 refueling aircraft went down in western Iraq. Four of six crew members on board the aircraft have been confirmed deceased as rescue efforts continue." Betekent "as rescue efforts continue" dat de twee overige bemanningsleden vermist (of in een heel ongunstig scenario zelfs ontvoerd zijn door pro-Iraanse milities) zijn?

Update 11:00 - Trump zou in een (telefoon)gesprek met leiders van G7-landen hebben gezegd dat Iran op het punt staat zich over te geven. Klein probleempje: "Nobody knows who is the leader, so there is no one that can announce surrender." Tussen droom en daad staan praktische bezwaren en morsdode ayatollah's.

Update 11:34 - Iraanse staats-tv publiceert foto's en meldt dat scherfresten van een luchtaanval dichtbij de Jeruzalemdag-mars een demonstrant gedood hebben.

Update 11:43 - Niet heel boeiend maar de profielfoto van (het per VPN in NL geregistreerde) Twitter-account van nieuwe onzichtbare opperleider Mojtaba Khamenei is een bewerking en per AI opgeschaalde foto van een paar jaar geleden.

Update 12:07 - Video: een luchtaanval vond plaats vlakbij de deelnemende geestelijke en judiciary chief Gholamhossein Mohseni-Ejei. Ze hadden bijna elke resterende hoge functionarissen daar kunnen pakken, maar daar zijn de geallieerden te beschaafd voor.

Update 12:33 - NAVO-woordvoerder meldt: "On Friday morning, NATO again successfully intercepted an Iranian ballistic missile heading to Türkiye. NATO remains vigilant and stands firm in its defence of all Allies." Beetje onduidelijk of het nou een Turkse (immers ook NAVO) interceptie was, of dat een ander platform verantwoordelijk was.

Update 12:38 - Axios schrijft dat Trump tijdens een virtuele bijeenkomst met G7-leiders gezegd heeft dat "Iran op het punt staat zich over te geven." We geloven meteen dat hij dat gezegd heeft, maar niet dat dit op het punt staat te gebeuren. Ook zei hij: "I got rid of a cancer that was threatening us all."

Update 12:49 - Het lijkt erop dat de 'NAVO-onderschepping' van een ballistische raket richting Turkije gedaan werd door Amerikaans marineschip USS Oscar Austin.

Update 13:18 - MinDef Yesilgöz zegt dat Nederlands zes militairen in Erbil, Irak, zijn verplaatst naar elders in Irak. De verplaatsing volgt op de verwonding van vijf, en dood van een Franse militair in de buurt.

Update 13:25 - Video: er landden vanochtend drie nieuwe B-52's op Britse Basis RAF Fairford. In totaal staan er nu zes B-52's en twaalf (!) B-1 Lancers.

Update 13:29 - Amerikaanse MinDef over de nieuwe opperleider: "We know the new so-called, not-so-supreme leader is wounded and likely disfigured. He put out a statement yesterday, but there was no voice and no video. It was only a written statement. Iran has plenty of cameras and plenty of voice recorders — so why only a written statement? I think you know why. He’s scared. He’s injured. He’s on the run, and he lacks legitimacy. It’s a mess for them. Who’s in charge? Iran may not even know."

Update 13:49 - Onbevestigd bericht, maar Brits-Iraanse activist deelt screenshot en schrijft: "Yesterday, while Basij checkpoints were being destroyed, reports confirm that 3,000 members of Yegan Vizhe, the regime's Special Forces unit used to brutally crush protests, received a direct warning message. The message was simple: you're next."

Update 14:13 - Specifiek vandaag een ongelukkige woordkeuze van Hegseth: "Iran's leadership -- desperate and hiding, they've gone underground. Cowering. That's what rats do." Dat was namelijk elke dag waar, behalve vandaag, zie Update 10:27. Natuurlijk wel alleen omdat ze weten dat de geallieerden te beschaafd zijn om een hele mars te bombarderen om ze te pakken.

IEDEREEN KOP HOUDEN DE ENIGE UPDATE DIE ERTOE DOET 14:19 - Frans Timmermans plaatst eenbericht op LinkedIn. Strekking: "Het is van het grootste belang hier vast te stellen dat het diplomatieke spoor het enige spoor met kans op succes is."

Update 14:22 - CENTCOM deelt een nieuwe videocompilatie van uitgeschakelde Iraanse doelen.

Update 14:36 - Het Farsi-Telegramkanaal van de Mossad plaatste een korte AI-video met de oproep aan Iraanse burgers dat ze inlichtingen, locaties en doelwitten door kunnen geven aan Israël. Er wordt hevig gespeculeerd dat drone-aanvallen tegen Basij-checkpoints werden uitgevoerd op basis van deze berichten.

Update 14:44 - Iraanse staatszender PressTV publiceert video en meldt: "CafeDowntism—a cherished haven in Tehran where individuals with autism and Down syndrome found purpose and community—was reduced to rubble by a US-Israeli airstrike."