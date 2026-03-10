LIVEBLOG 24. Spelers vrouwenvoetbalteam Iran krijgen visum Australië, Iraanse MinBuz: 'We blijven aanvallen zolang dat nodig is'
Last night I was able to tell five women from the Iranian Women’s Soccer team that they are welcome to stay in Australia, to be safe and have a home here. pic.twitter.com/2JQp9q9Z8W— Tony Burke (@Tony_Burke) March 9, 2026
De vijf Iraanse spelers van de mooiste sport ter wereld (vrouwenvoetbal) die gisteren nog 'veilig' waren bij de Australische politie, hebben inmiddels een verblijfsvergunning gekregen in de vorm van een 'humanitair visum'. Het laat zich moeilijk voorstellen hoe het voor hen is hun overige teamgenoten wel huiswaarts te zien keren, mogelijk richting een gevangenis of zelfs de dood. En hoe het voor de overige teamgenoten is om hen hier achter zien te blijven, veilig, maar zolang dit regime bestaat nooit meer in staat hun huis en familie in Iran te bezoeken. De Iraanse MinBuz Araghchi zei hedenochtend immers tegen PBS dat Iran Israël en """Amerikaanse doelwitten""" (in buurlanden) aan zal blijven vallen als nodig is: "The firing continues, and we are well prepared to continue attacking them with our missiles as long as needed, and as long as it takes." Oftewel: Iran zegt bereid te zijn tot een uitputtingsoorlog, en nu moet blijken of Trump daar net zo over denkt. Zoals bekend wisselen Trumps uitlatingen over de duur van de oorlog per dag. Afijn, we gaan weer LIVE.
Update 08:14 - Ondanks z'n publieke benoeming, en het 'trouw zweren' door duizenden Iraniërs op het Pinguïnplein, is er nog altijd niets gezien of zelfs maar gehoord van 'nieuwe opperleider' Mojtaba Khamenei. Je zou je bijna afvragen: leeft hij eigenlijk nog wel?
Update 08:17 - Trump dreigt dat wanneer Iran iets doet om de Straat van Hormuz af te sluiten, Amerika het land "TWENTY TIMES HARDER" zal gaan treffen dan nu al gedaan wordt.
Update 08:27 - Ondanks dat nieuwe opperleider Mojtaba Khamenei nog altijd geen teken van leven heeft vertoond, plaatsten Iraanse staatszenders uren na zijn 'verkiezing' wel deze lovende documentaire over hem. Misschien wordt het Irans eerste AI-ayatollah!
Update 08:34 - Nieuwe video van die gisteren vernietigde, Iraanse catamaran, maar dan vanaf de snelweg.
Update 08:36 - Vakjury wat vinden we van The Atlantic's woordspeling "Nepo-tollah" in de nieuwe profielschets?
Update 08:44 - Hey, een zesde en zevende speler van het Iraanse vrouwenvoetbalteam lijken Australisch asiel aangevraagd te hebben en zullen in Australië achterblijven.
Update 09:13 - Bijzonder beeld van gisteren: tijdens het trouw zweren aan Mojtaba Khamenei door duizenden Iraniërs op het Pinguïnplein worden ze bezocht door the skye people die luchtaanvallen op omliggende locaties uitvoeren. Ze scanderen: "Allah Akbar! We will fight, we will die but we will not surrender!" Nou, zoals dat online heet: 'your terms are acceptable'.
Update 09:28 - Gisteren publiceerde IDF Farsi een video met een vrouwelijke, Farsi-sprekende IDF-woordvoerder die een speciale oproep doet aan de moeders van de Iraanse ordetroepen, de Basij. De strekking lijkt te zijn: beweeg ze tot plichtsverzuim of desertie.
Update 09:31 - De Financial Times schrijft in een EXCLUSIVE dat: "Israeli officials are preparing for an extended campaign against the Lebanese militant group Hizbollah that is likely to continue beyond the end of the war against Iran, people briefed on the discussions said."
Update 09:47 - Nieuwe IDF-beelden van een aanval op een Hezbollah-commandocentrum in Ansar, Libanon, gisteravond.
Update 10:09 - En en en: Beelden van rookpluimen bij Bandar Abbas Air Base, gevolg van hevig Amerikaans bommengeweld vanochtend.
Update 10:27 - Volgens het Zuid-Koreaanse Yonhap hebben de Amerikanen een deel van de luchtafweer die daar stond naar het Midden-Oosten gehaald, president Lee Jae Myung niet blij. "We are opposing the [US] withdrawal of some air defense weapons… but we cannot fully enforce our opinion."
Update 11:53 - CENTCOM publiceert vier nieuwe nachtfoto's van een B-1 Lancer, HIMARS, vliegdek en een B-52 met zes kruisraketten onder de vleugels.
Enorme klappers
Absolutely surreal.— Alireza Talakoubnejad (@websterkaroon) March 10, 2026
Man in Karaj records the moment several missiles hit near where he's driving.
The shockwave is so strong it breaks the windows of his car. pic.twitter.com/yKw9L4rZMF
Macron op Operation Aura Farm
Votre présence démontre la puissance de la France, puissance d'équilibre et de paix, aux côtés de ses amis. pic.twitter.com/ME0SbiKhhx— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 9, 2026
French President Emmanuel Macron led Sailors in the nation’s national anthem “La Marseillaise” in the hangar bay onboard the French nuclear-powered aircraft carrier FS Charles de Gaulle (R91), Monday off the coast of Crete, as the Charles de Gaulle and her Carrier Strike Group… pic.twitter.com/UiKP2SXkyT— OSINTdefender (@sentdefender) March 10, 2026
Zoiets ja
“Tell them the war will last 4 days.”— The ₿itcoin Therapist (@TheBTCTherapist) March 10, 2026
“Now tell them 5 weeks.”
“Good, now say at least until September.”
“Great, now say it’s very complete.”
“Now tell them it’s also just beginning.” pic.twitter.com/qz09Le646v
White House hype vid
