Belangrijk Bericht: bekijk deze Oscarwaardig acteerprestatie
Even iets voor de mannen (schuld van Rob Jetten)
[Ook leuk: LIVEBLOG 23 HIER]
Dat wij van alle vrouwen houden las u gisteren al. Toch zijn er ook vrouwen waar we nog net iets meer van houden dan van de doorsnee vrouw, en dat zijn de toch iets minder doorsneeërige vrouwen. Dakota Johnson bijvoorbeeld, dochter van de totale vibe-personificatie van de late 80's Don Johnson, is zo'n vrouw waar we net iets langer, net wat aandachtiger en een stukje geconcentreerder naar kijken dan naar Katrien Oelendonk de buurvrouw (hoewel ook een prachtige dame hè). Wat Dakota zo leuk maakt is niet per se die naam of die vader, maar dat ze zich
halfnaakt liet afranselen in Fifty Shades of Grey, waardoor - goed, en een beetje door Don - actrice mag noemen. Hoe leuk is het dan dat ze misschien wel haar knapste acteerprestatie ten beste geeft in de vandaag gelanceerde commercial van Calvin Klein. Waren wij de jury, dan had Dakota voor bovenstaande één minuut en zes seconden zeker Oscar ontvangen, met als korte motivatie dat ze een geduchte uitdaagster van Sydney Sweeney blijkt. Kijk, communistjes, voor deze concurrentiestrijd is kapitalisme nou bedacht. Mooi toch!
Geniet van de zon dames
Wij ook
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
90 kaarsjes voor Sophia Loren in het Stamcafé
De Sydney Sweeney van toen, zegmaar
Sydney Sweeney jarig in het Stamcafé
Een persoon, twee jarigen
SHOW! Actrice Jenna Jameson gaat scheiden
Wie is dat ook alw... oooo ja
Sophia Leone gestopt met acteren
Wat gebeurt er allemaal jongens
Vrw. (Katja Schuurman) zkt. valentijn
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt op prijs gesteld
Actrice Riley Reid gehackt door suïcidale nazi
StamCafé verdrietig. Alles van waarde is weerloos
Drugsbarones annex slachtoffer Imanuelle Grives hoort eis voor drugshandel: twee jaar cel
Oefenen voor een rol in Vrouwenvleugel
Voorbeeld stellen. Actrice Robin Martens de cel in
Oefende voor rol in nieuwe Rocky, krijgt rol in Vrouwenvleugel