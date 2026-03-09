achtergrond

ingelogd als

lid

logout

word lid

nachtmodus

tip redactie

doneer

Belangrijk Bericht: bekijk deze Oscarwaardig acteerprestatie

Even iets voor de mannen (schuld van Rob Jetten)

[Ook leuk: LIVEBLOG 23 HIER]

Dat wij van alle vrouwen houden las u gisteren al. Toch zijn er ook vrouwen waar we nog net iets meer van houden dan van de doorsnee vrouw, en dat zijn de toch iets minder doorsneeërige vrouwen. Dakota Johnson bijvoorbeeld, dochter van de totale vibe-personificatie van de late 80's Don Johnson, is zo'n vrouw waar we net iets langer, net wat aandachtiger en een stukje geconcentreerder naar kijken dan naar Katrien Oelendonk de buurvrouw (hoewel ook een prachtige dame hè). Wat Dakota zo leuk maakt is niet per se die naam of die vader, maar dat ze zich halfnaakt liet afranselen in Fifty Shades of Grey, waardoor - goed, en een beetje door Don - actrice mag noemen. Hoe leuk is het dan dat ze misschien wel haar knapste acteerprestatie ten beste geeft in de vandaag gelanceerde commercial van Calvin Klein. Waren wij de jury, dan had Dakota voor bovenstaande één minuut en zes seconden zeker Oscar ontvangen, met als korte motivatie dat ze een geduchte uitdaagster van Sydney Sweeney blijkt. Kijk, communistjes, voor deze concurrentiestrijd is kapitalisme nou bedacht. Mooi toch!

Geniet van de zon dames

Wij ook

Dakota Johnson is zojuist klaar en spreidt haar vingers terwijl ze op de bank ligt
Tags: Dakota Johnson, Calvin Klein, actrice, acteren
@Dorbeck | 09-03-26 | 18:00 | 21 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

Vrw. (Katja Schuurman) zkt. valentijn

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt op prijs gesteld

@Mosterd | 14-02-24 | 18:45 | 246 reacties

Voorbeeld stellen. Actrice Robin Martens de cel in

Oefende voor rol in nieuwe Rocky, krijgt rol in Vrouwenvleugel

@Mosterd | 30-09-19 | 09:30 | 0 reacties

Over GeenStijl:

Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:

Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|stukken|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal

GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.