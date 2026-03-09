[Ook leuk: LIVEBLOG 23 HIER]

Dat wij van alle vrouwen houden las u gisteren al. Toch zijn er ook vrouwen waar we nog net iets meer van houden dan van de doorsnee vrouw, en dat zijn de toch iets minder doorsneeërige vrouwen. Dakota Johnson bijvoorbeeld, dochter van de totale vibe-personificatie van de late 80's Don Johnson, is zo'n vrouw waar we net iets langer, net wat aandachtiger en een stukje geconcentreerder naar kijken dan naar Katrien Oelendonk de buurvrouw (hoewel ook een prachtige dame hè). Wat Dakota zo leuk maakt is niet per se die naam of die vader, maar dat ze zich half naakt liet afranselen in Fifty Shades of Grey, waardoor - goed, en een beetje door Don - actrice mag noemen. Hoe leuk is het dan dat ze misschien wel haar knapste acteerprestatie ten beste geeft in de vandaag gelanceerde commercial van Calvin Klein. Waren wij de jury, dan had Dakota voor bovenstaande één minuut en zes seconden zeker Oscar ontvangen, met als korte motivatie dat ze een geduchte uitdaagster van Sydney Sweeney blijkt. Kijk, communistjes, voor deze concurrentiestrijd is kapitalisme nou bedacht. Mooi toch!