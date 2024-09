Hoera! De laatst nog levende OG filmbabe uit de jaren '50 en '60 is jarig. Sophia Loren is 90 geworden. Nou willen we deze bekroonde actrice niet reduceren tot een mooi popje met enorme jopen, maar dat deed de filmindustrie uit die tijd meestal wel. Of de films uit het oeuvre van Loren echt kijkbaar waren, geen idee. Toch ging iedereen naar het filmhuis om Sophia Loren te zien. Zo'n vrouw kreeg dan het predicaat 'sekssymbool', nog zo'n term die wij nooit zouden gebruiken. Daar zijn we veel te woke voor. Het schijnt ook dat ze er voor haar negentigste nog best aardig uitziet en dat is te bewonderen. Als wij er ook maar een week zo goed uit hadden gezien als Sophia Loren rond haar 25ste, hadden we genoegen genomen met de rest van ons leven lelijk zijn. Nou verschilt dat natuurlijk ook weer niet zoveel van de huidige werkelijkheid maar AFIJN Sophia Loren dus. Plus- en hoogtepunten na de breek.