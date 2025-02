Wie ar verrie smart piepel joe noo. De hele wereld kijkt naar Riyad, en ondertussen kijken we in Den Haag naar onze eigen navel. Wat gaat Nederland doen aan al dat gedoe in Oekraïne? Nou, we gaan misschien mogelijk eventueel Nederlandse troepen sturen naar een nog niet opgerichte vredesmacht die een nog niet uitonderhandelde vrede moet gaan waarborgen. Dus hee. In het Stamcafé staat GSTV op groot scherm, maar u mag ook doorschakelen naar het restje van het debat. Op de vrede.