Na dagen van spanning in de geopolitieke arena is het vandaag eindelijk zover. De Tweede Kamer der Staten-Generaal in Den Haag vergadert over "de uitspraken van president Trump over Oekraïne en de gevolgen voor de veiligheid van Europa". Dat waren dus deze uitspraken, maar inmiddels zijn we al weer zeven zetten in het 5D chess schaakspel op het wereldtoneel verder. Maar de Nederlandse fractievoorzitters mogen daar nu ook eindelijk hun zegje over doen en dat wordt nog wat, aangezien een Kamermeerderheid vóór steun aan Oekraïne is, maar de grootste partij in de Kamer juist tégen (nou ja, tegen actieve militaire betrokkenheid, klinkt het nu al). Livestream na de breek. En maar hopen dat Martin Bosma niet in huilen uitbarst.

UPDATE: Weinig vuurwerk in de eerste termijn, beetje gemurmel tegen Wilders, die zich voor zijn doen vrij inschikkelijk opstelt, 20:45 mag het kabinet gaan antwoorden