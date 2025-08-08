Donald Trump sloopt alle checks, alle balances, alle instituties en zo stukje bij beetje de Amerikaanse rechtsstaat, maar wat hij nu heeft gedaan mensen. Hij wil dus gewoon dat universiteiten data gaan verstrekken over de rassen van hun studenten! Dat kan toch helemaal niet zeg! Alsof universiteiten in de VS die gegevens gewoon hebben klaarliggen omdat in Amerika je ras invullen ongeveer net zo gewoon is als ketchup bij de friet! En dan wil hij ook nog dat ze sommige groepen anders gaan behandelen dan andere zeker. Of nou ja. Dat dat niet meer gebeurt. Hoe dan ook, heel erg. Het is maar goed dat wij in Nederland wonen. Daar zullen universiteiten echt niet zo maar de etniciteit van mensen bij gaan houden, of nog erger, mensen aanstellen die de universiteit ideologisch gaan zuiveren. Dat is bij ons ondenkbaar.